قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علامة الرضا والقبول.. خطيب المسجد الحرام: حجك مبرور إذا حدثت هذه الأمارة
النيران تلتهم كشك بقالة بطور سيناء.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق
فتحي سند ينتقد إدارة الزمالك: تصريحات مفيش فلوس صادمة ولا تبشر بحلول
الطاقة الذرية: نتواصل بشكل منفصل مع الولايات المتحدة وإيران.. ونقترب من التوصل إلى حل
منتدى التعليم التقني.. عبد اللطيف: التعليم لم يعد مجرد أولوية وطنية..وهدفنا إتاحة فرصة كريمة لكل شاب للتعلم والعمل
وزير التخطيط: تنفيذ استراتيجيات متكاملة لدفع النمو الاقتصادي
لأول مرة منذ التسعينيات.. الذهب يتصدر الاحتياطيات العالمية متجاوزا السندات الأمريكية
أول تعليق من أذربيجان على تقارير نشر كوماندوز إسرائيلي على أراضيها
الأهلي فوق الجميع.. وائل جمعة يعلن فصلًا جديدًا في القلعة الحمراء
بسبب المياه.. إنهاء حياة شاب على يد أبناء عمومته بـ قليشان في البحيرة
الصحة: إجمالي عدد حالات الحجاج المحجوزة في السعودية حاليا 42 حالة
علي ياسين: أسرة هاني شاكر اعترضت على إذاعة وصيته وهددت بمقاضاتنا.. وأعترف بجرأة أسئلتي | حوار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف : الكشف والعلاج بالمجان لأكثر من 1000 مريض خلال قافلة طبية لمديرية الصحة بقرية زكي فاضل ضمن حياة كريمة

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية زكي فاضل التابعة لمركز إهناسيا، وذلك في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة.

حيث قام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبدالحميد مسؤول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري،  عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد وتجهيز موقع العيادات، بتنفيذ القافلة الطبية يومي 3 و4 يونيو الجاري.

وشملت القافلة 6 عيادات في 6 تخصصات طبية هي الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1005 مرضى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بجانب إجراء 171 تحليل دم و71 تحليل طفيليات، و8 حالات أشعة عادية، بالإضافة إلى إجراء 70 حالة موجات فوق صوتية، وتحويل حالة واحدة للمستشفى لاستكمال العلاج.

وشهدت القافلة تنفيذ ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنًا، تناولت موضوعات التوعية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، والاستخدام الآمن للأدوية، إلى جانب رسائل التوعية الخاصة بمبادرة "365 يوم سلامة".

كما تم تنفيذ فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 250 مواطنًا، ليبلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال القافلة 3150 خدمة طبية.

بني سويف قافلة طبية صحة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟

ذهب

اشتري ذهب قبل ما يغلى.. ومفاجأة بـ عيار 21 اليوم الجمعة

منتخب مصر

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام البرازيل في الودية المرتقبة

ترشيحاتنا

عروسان داخل المونوريل

مشهد خطف الأنظار.. عروسان يختاران المونوريل لبداية حياتهم| القصة الكاملة

درجات الحرارة

ظاهرة مناخية عنيفة.. هل تصبح السنوات المقبلة الأكثر حرارة في التاريخ؟

تراجع سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 يونيو 2026

تراجع سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 يونيو 2026

بالصور

إزالة 17 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

أرخص مقاتلة شبحية في العالم

أرخص مقاتلة شبحية في العالم.. هل تنجح روسيا في الرهان؟

كهربا

كهربا يفجر مفاجآت مدوية.. ويتحدث عن مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وكواليس احتجازه في الكويت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد