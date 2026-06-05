صحة بني سويف : الكشف والعلاج بالمجان لأكثر من 1000 مريض خلال قافلة طبية لمديرية الصحة بقرية زكي فاضل ضمن حياة كريمة

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية بقرية زكي فاضل التابعة لمركز إهناسيا، وذلك في إطار سياسة القوافل العلاجية التي تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة.

حيث قام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبدالحميد مسؤول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسؤول إعداد وتجهيز موقع العيادات، بتنفيذ القافلة الطبية يومي 3 و4 يونيو الجاري.

وشملت القافلة 6 عيادات في 6 تخصصات طبية هي الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1005 مرضى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بجانب إجراء 171 تحليل دم و71 تحليل طفيليات، و8 حالات أشعة عادية، بالإضافة إلى إجراء 70 حالة موجات فوق صوتية، وتحويل حالة واحدة للمستشفى لاستكمال العلاج.

وشهدت القافلة تنفيذ ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنًا، تناولت موضوعات التوعية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، والاستخدام الآمن للأدوية، إلى جانب رسائل التوعية الخاصة بمبادرة "365 يوم سلامة".

كما تم تنفيذ فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 250 مواطنًا، ليبلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال القافلة 3150 خدمة طبية.