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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير عام بني سويف يتابع تفاصيل مستجدات التصالح بمخالفات البناء

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ترأس كامل علي غطاس سكرتير عام محافظة بني سويف ،اجتماع اللجنة التنسيقية لملف التصالح، وذلك لمتابعة مستجدات سير العمل، والوقوف على معدلات الأداء ونسب الإنجاز، في إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين وتسريع إجراءات تقنين الأوضاع وفقًا للقانون والضوابط المنظمة، وذلك في ضوء توجيهات محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز.

ناقش سكرتير عام محافظة بني سويف مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح المقدمة، ومتابعة إجراءات الفحص والمعاينات واستيفاء المستندات المطلوبة، إلى جانب بحث تذليل المعوقات التي تواجه بعض الحالات، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة.

حضر الاجتماع : مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية، داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية، ومسؤولو الجهات التنفيذية المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية.

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