وكيل صحة بني سويف يشيد بنجاح 5 عمليات جراحية بقسم العظام بمستشفى الفشن المركزي

أشاد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بالجهود المتميزة التي يبذلها الفريق الطبي بمستشفى الفشن المركزي، وذلك عقب نجاح قائمة جراحات العظام التي شهدت إجراء خمسة عمليات جراحية متنوعة ما بين الدقيقة والمتوسطة، بنجاح تام، في إطار حرص مديرية الصحة على تقديم خدمات طبية متقدمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن العمليات شملت تركيب مسمار "هربرت" بالعظمة الزورقية لعلاج كسر غير ملتئم، وتثبيت كسر بالكاحل باستخدام شريحة ومسامير معدنية، ومثبت خارجي وأسلاك نخاعية لمريضة تعاني من شلل دماغي وكسر مهمل بالفخذ الأيسر، بالإضافة إلى جراحة رفع مسامير من الكاحل، وجراحة تسليك وتر بالرسغ.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن هذا النجاح يعكس مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الأطقم الطبية بالمستشفيات التابعة للمديرية مشيرًا إلى استمرار دعم وتطوير الخدمات الجراحية والتخصصية بما يحقق أفضل رعاية صحية للمرضى.

ووجّه وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير للدكتور هاني خيري مدير المستشفى وللفريق الطبي الذى ضم كل من الدكتور محمد جمال عبد الكريم، استشاري جراحة العظام، والدكتور عبد العزيز محمد محمود استشاري التخدير، وفنيي التخدير الأستاذة شيماء أحمد عبد الرحيم والأستاذة وفاء سالم علي، والتمريض الأستاذة شريهان حنفي محمود، والأستاذة نورا جمعة محمد تقديرًا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في خدمة المرضى، متمنيًا لهم دوام التوفيق ومواصلة تقديم الخدمات الطبية بالمستوى اللائق الذي يحقق رضا المواطنين.