عميد آداب بني سويف تكرم أماني ميهوب الموظف المثالي لتميزهما في الأداء

كرمت الأستاذه الدكتوره عزة جوهري عميد كلية الآداب جامعة بني سويف السيدة أماني ميهوب الموظف المثالي بالكلية تقديراً لتميزها وإخلاصها في العمل، وجهودها الملموسة في الارتقاء بمنظومة العمل داخل الكلية

يأتي ذلك في إطار دعم التميز الإداري وتحفيز بيئة العمل الإيجابية، وتقدير للنماذج المشرفة والمتميزة في الأداء الوظيفي والسلوك المهني للسيدة اماني ميهوب مسئول العلاقات العامة بالكلية ، وذلك بحضور جميل عادل مدير الكلية ، و آمال عويس نائب مدير الكلية وذلك تقديرًا لجهودها المخلصة وأدائها المتميز وتفانيها في العمل، ويهدف التكريم إلى نشر ثقافة التميز والإيجابية بين العاملين، وتقدير الجهد المتميز والانضباط والالتزام الوظيفي، وتحفيز العاملين على تحسين مستوى الأداء، وإبراز النماذج الإيجابية كقدوة داخل بيئة العمل.

ويتم اختيار الموظف المثالي بناء على معايير محددة منها الالتزام والانضباط في العمل، والكفاءة في أداء المهام الوظيفية، وحسن التعامل والتعاون والعمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية والقدرة على مواجهة ضغوط العمل، ويتم ترشيح موظف واحد من كل شهر.

ويأتي هذا التكريم في ضوء حرص الكلية على نشر ثقافة التميز المؤسسي، وتعزيز روح العطاء والانتماء، وتقدير النماذج المشرفة التي تسهم في الارتقاء بالعمل التعليمي والإداري داخل الكلية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.