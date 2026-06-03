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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفيات جامعة بني سويف تفتتح العيادة التخصصية لعلاج الحساسية الصدرية

مستشفي جامعة بني سويف
مستشفي جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

افتتحت العيادة التخصصية لعلاج الحساسية الصدرية المستعصية الشديدة بقسم الأمراض الصدرية بمستشفيات جامعة بني سويف، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

جاء افتتاح العيادة تحت رعاية الأستاذ الدكتور  طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور  هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور محمد ناجي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود البتانوني رئيس قسم الأمراض الصدرية.

ويأتي إنشاء هذه العيادة المتخصصة في إطار استراتيجية مستشفيات جامعة بني سويف الرامية إلى التوسع في الخدمات الطبية الدقيقة وتوفير أحدث وسائل التشخيص والعلاج للمرضى، خاصةً مرضى الحساسية الصدرية والأزمة المستعصية الشديدة الذين يحتاجون إلى متابعة متخصصة وبرامج علاجية متقدمة.

وتهدف العيادة إلى تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا، من خلال فريق طبي متخصص من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض الصدرية، بما يساهم في تحسين الحالة الصحية للمرضى وتقليل معدلات المضاعفات ورفع جودة الحياة لديهم.

كما توفر العيادة برامج متابعة دقيقة للحالات المرضية وتقييم الاستجابة للعلاج بصورة دورية، بما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية وفق المعايير الطبية الحديثة.

ومن المقرر أن تعمل العيادة يومًا واحدًا أسبوعيًا لاستقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية المتخصصة، في خطوة تمثل إضافة جديدة لمنظومة الخدمات العلاجية المتقدمة التي تقدمها مستشفيات جامعة بني سويف لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد.

وتتقدم إدارة مستشفيات جامعة بني سويف بخالص الشكر والتقدير لقسم الأمراض الصدرية وجميع أعضاء الفريق الطبي والإداري المشاركين في إنشاء وتشغيل العيادة، متمنيةً دوام التوفيق والنجاح في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتحقيق المزيد من الإنجازات الطبية التي تخدم المجتمع.

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