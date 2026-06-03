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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا للبت في تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ترأس اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة،بحضور "بلال حبش "نائب المحافظ، كامل علي غطاس السكرتير العام،العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة،المستشار مصطفى صادق مفوض الدولة ، أحمد دسوقي مدير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الأملاك،سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة،وأعضاء اللجنة من رؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

ناقش الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ،وعرض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب "على حدة"، بالإضافة إلى استعراض موقف التعاقدات التي وصلت إلى 5051عقداً (4144عقد مباني + 907 عقد زراعة)، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات تباعاً بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

بني سويف محافظ بني سويف تقنين الاراضي

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