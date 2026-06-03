صحة بني سويف: نجاح جراحة دقيقة لعلاج قطع بالغضروف الهلالي بمستشفى الفشن المركزي

نجح الفريق الطبي بقسم العظام بمستشفى الفشن المركزي بمحافظة بني سويف، في إجراء جراحة دقيقة لسيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، كانت تعاني من قطع بالغضروف الهلالي للركبة، وذلك في إطار جهود المستشفى المستمرة لتقديم خدمات طبية متخصصة ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الفريق الطبي أجرى عملية تهذيب للغضروف الهلالي باستخدام أحدث الأساليب الجراحية، حيث تمت العملية بنجاح، وتحسنت حالة المريضة بشكل ملحوظ تحت المتابعة الطبية الدقيقة والرعاية الصحية المتكاملة.

ووجه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة الشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور هاني خيري مدير المستشفى، والفريق الطبي المشارك في العملية والذى يضم الدكتور إسلام محمود جراح العظام، والدكتور عبد العزيز محمد محمود استشاري التخدير، وطاقم تمريض العمليات كل من نعمة شلقامي ونورا جمعة محمد، وفنيي التخدير شيماء أحمد عبد الرحيم ووفاء سالم علي، وعلا حسانين سيد مشرفة القسم.

وأشار الدكتور هاني جميعة إلى أن مديرية الصحة تعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة الخدمات العلاجية بالمستشفيات التابعة، وتوفير الدعم اللازم للفرق الطبية بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة وآمنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان بالارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.