مدير عام الإرشاد الديني بالأوقاف يتابع الأنشطة الدعوية مع أئمة وخطباء بني سويف

التقى الدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، الأئمة والخطباء وخطباء المكافأة بمديرية أوقاف بني سويف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي ضوء متابعة القطاع الديني لأنشطة الدعوة بالمديريات، وذلك بحضور الدكتور سعيد حامد، مدير المديرية، والشيخ رجب حسين، مدير الإدارات.

مدير عام الإرشاد الديني بالأوقاف يتابع الأنشطة الدعوية ببني سويف

وخلال اللقاء، أكد مدير عام الإرشاد الديني أهمية الالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي، ومراعاة موضوع خطبة الجمعة المقررة، مع الاهتمام بمتابعة المساجد المحورية والمجالس العلمية والأنشطة الدعوية المختلفة، بما يسهم في تعزيز دور المسجد في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتحقيق مستهدفات وزارة الأوقاف الدعوية والتوعوية.

كما شدد على أهمية الدور الذي يضطلع به الإمام والخطيب في خدمة الدعوة والمجتمع، مؤكدًا أن رسالة الإمام من أشرف الرسالات وأعظمها أثرًا في بناء الوعي الرشيد وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهد والعطاء والالتزام.

وفي ختام اللقاء، أعرب عن تقديره لجهود الأئمة والخطباء في أداء رسالتهم الدعوية، داعيًا الله تعالى أن يوفقهم ويسدد خطاهم، وأن يكلل جهودهم بمزيد من النجاح والتوفيق لخدمة الدين والوطن.