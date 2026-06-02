أعراض ديدان الأمعاء حسب كل نوع ومخاطرها وعلاجها

تُعد طفيليات الأمعاء من المشكلات الصحية الشائعة حول العالم، إذ تصيب ملايين الأشخاص سنويًا نتيجة تناول أطعمة أو مياه ملوثة أو بسبب ضعف النظافة الشخصية.

ما هي طفيليات الأمعاء؟

وكشف تقرير نشره موقع clevelandclinic، إن هذه الطفيليات تشمل الديدان والكائنات الدقيقة التي تعيش داخل الأمعاء وتتغذى على جسم الإنسان، ما يؤدي إلى اضطرابات هضمية ومضاعفات صحية قد تكون خطيرة أحيانًا.

وأوضح التقرير أن العدوى تنتقل غالبًا عن طريق ابتلاع بويضات الطفيليات الموجودة في الطعام أو الماء الملوث، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة ثم وضع اليد على الفم دون غسلها جيدًا.

وتعتبر طفيليات الأمعاء هي كائنات حية تعتمد على جسم الإنسان كمضيف للبقاء والتكاثر، وتشمل نوعين رئيسيين:

ـ الديدان المعوية مثل الديدان الدبوسية والشريطية والأسطوانية.

ـ الطفيليات وحيدة الخلية مثل الجيارديا والأميبا، وتعيش هذه الكائنات داخل الجهاز الهضمي، مسببة أعراضًا متفاوتة قد تبدأ بمشكلات بسيطة وتنتهي بمضاعفات خطيرة إذا لم تُعالج مبكرًا.

أعراض طفيليات الأمعاء

بحسب التقرير، قد لا تظهر أعراض لدى بعض المصابين، بينما يعاني آخرون من علامات واضحة تشمل:

ـ آلام البطن والتقلصات.

ـ الإسهال المتكرر.

ـ الانتفاخ والغازات.

ـ الغثيان والقيء.

ـ الحكة الشرجية خاصة ليلًا.

ـ فقدان الوزن وسوء التغذية في بعض الحالات.

وأشار الأطباء إلى أن بعض أنواع الديدان قد تظهر في البراز، خاصة الديدان الشريطية التي تبدو كحبيبات صغيرة بيضاء.

أشهر أنواع الديدان والطفيليات المعوية

تشمل أكثر الطفيليات انتشارًا:

الديدان الدبوسية.

الديدان الأسطوانية.

الديدان الخطافية.

الديدان الشريطية.

الأميبا.

الجيارديا.

وأكد التقرير أن العدوى تنتشر بشكل أكبر في المناطق التي تعاني من ضعف خدمات الصرف الصحي أو نقص المياه النظيفة.

كيف تنتقل العدوى؟

يمكن أن تنتقل طفيليات الأمعاء عبر:

ـ شرب المياه الملوثة.

ـ تناول اللحوم غير المطهية جيدًا.

ـ أكل الخضروات والفواكه غير المغسولة.

ـ المشي حافي القدمين على تربة ملوثة.

ـ ضعف غسل اليدين بعد استخدام الحمام.

كما أن بعض الطفيليات قد تنتقل عن طريق الاتصال المباشر بالأسطح الملوثة أو من خلال الحيوانات الأليفة.

مضاعفات خطيرة عند إهمال العلاج

وحذر التقرير من أن إهمال علاج الطفيليات المعوية قد يؤدي إلى:

ـ الجفاف الشديد.

ـ الأنيميا ونقص الحديد.

ـ انسداد الأمعاء.

ـ سوء التغذية.

ـ التهاب البنكرياس أو المرارة.

ـ تلف بعض الأعضاء في الحالات المتقدمة.

وتزداد خطورة العدوى لدى الأطفال والحوامل وأصحاب المناعة الضعيفة.

تشخيص طفيليات الأمعاء

ويعتمد التشخيص غالبًا على تحليل البراز للكشف عن بويضات الطفيليات، وقد يحتاج الطبيب أحيانًا إلى:

ـ تحاليل دم.

ـ أشعة أو منظار.

ـ اختبار الشريط اللاصق للكشف عن الديدان الدبوسية.

علاج طفيليات الأمعاء

أكد الأطباء أن معظم الحالات تُعالج بأدوية مضادة للطفيليات يحددها الطبيب حسب نوع العدوى، مثل:

ألبيندازول.

ميبيندازول.

ميترونيدازول.

وفي بعض الحالات قد يحتاج المريض إلى تكرار الجرعات لضمان القضاء على البويضات ومنع عودة العدوى مرة أخرى.

طرق الوقاية من الديدان والطفيليات

للوقاية من طفيليات الأمعاء، ينصح الخبراء بـ:

ـ غسل اليدين جيدًا باستمرار.

ـ شرب مياه نظيفة وآمنة.

ـ طهي اللحوم جيدًا.

ـ غسل الخضروات والفواكه بعناية.

ـ ارتداء الأحذية خارج المنزل.

ـ تجنب تناول الطعام المكشوف أو غير المطهو جيدًا.

وأكد التقرير أن الالتزام بالنظافة الشخصية والطعام الصحي يظل خط الدفاع الأول ضد العدوى بالطفيليات المعوية.