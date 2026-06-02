قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: لا رفع للعقوبات عن إيران مقابل فتح هرمز.. والملف النووي هو الفيصل
الكونغو الديمقراطية تعيد فتح مطار بونيا بعد إغلاق احترازي بسبب تفشي إيبولا
واشنطن : عصر المسيّرات يفرض تهديدا عالميا .. وإيران لا تزال تحتفظ بمخزون كبير
تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
مصر وإيطاليا تطلقان أول منتدى للتعليم التقني لدول البحر المتوسط.. شراكات دولية لمهارات المستقبل
إسرائيل تهدد باستهداف بيروت: لن تبقى هادئة إذا تواصلت هجمات حزب الله
حادث أبنوب.. قبيلة آل عمار بقرية السوالم تعلن العفو وتتقبل العزاء في فقيدها
الله أكبر.. عباس شومان يعلن إنهاء خصومة ثأرية في أسيوط استجابة لشيخ الأزهر
الزراعة : مصر تستضيف الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية لمكافحة التصحر استعدادًا لـ "COP17"
مصر و7 دول تدين اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته
الصحة تنشر نموذج إجراءات مكافحة العدوى للتعامل مع إيبولا
محمد عبداللطيف: 87% نسبة حضور الطلاب وانخفاض كثافات الفصول لأقل من 50 طالبًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أعراض ديدان الأمعاء حسب كل نوع ومخاطرها وعلاجها

ما هي طفيليات الأمعاء؟
ما هي طفيليات الأمعاء؟
آية التيجي

تُعد طفيليات الأمعاء من المشكلات الصحية الشائعة حول العالم، إذ تصيب ملايين الأشخاص سنويًا نتيجة تناول أطعمة أو مياه ملوثة أو بسبب ضعف النظافة الشخصية.

ما هي طفيليات الأمعاء؟

وكشف تقرير نشره موقع clevelandclinic، إن هذه الطفيليات تشمل الديدان والكائنات الدقيقة التي تعيش داخل الأمعاء وتتغذى على جسم الإنسان، ما يؤدي إلى اضطرابات هضمية ومضاعفات صحية قد تكون خطيرة أحيانًا.

وأوضح التقرير أن العدوى تنتقل غالبًا عن طريق ابتلاع بويضات الطفيليات الموجودة في الطعام أو الماء الملوث، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة ثم وضع اليد على الفم دون غسلها جيدًا.

وتعتبر طفيليات الأمعاء هي كائنات حية تعتمد على جسم الإنسان كمضيف للبقاء والتكاثر، وتشمل نوعين رئيسيين:

ـ الديدان المعوية مثل الديدان الدبوسية والشريطية والأسطوانية.

ـ الطفيليات وحيدة الخلية مثل الجيارديا والأميبا، وتعيش هذه الكائنات داخل الجهاز الهضمي، مسببة أعراضًا متفاوتة قد تبدأ بمشكلات بسيطة وتنتهي بمضاعفات خطيرة إذا لم تُعالج مبكرًا.

ما هي طفيليات الأمعاء؟

أعراض طفيليات الأمعاء

بحسب التقرير، قد لا تظهر أعراض لدى بعض المصابين، بينما يعاني آخرون من علامات واضحة تشمل:
ـ آلام البطن والتقلصات.
ـ الإسهال المتكرر.
ـ الانتفاخ والغازات.
ـ الغثيان والقيء.
ـ الحكة الشرجية خاصة ليلًا.
ـ فقدان الوزن وسوء التغذية في بعض الحالات.

وأشار الأطباء إلى أن بعض أنواع الديدان قد تظهر في البراز، خاصة الديدان الشريطية التي تبدو كحبيبات صغيرة بيضاء.

ما هي طفيليات الأمعاء؟

أشهر أنواع الديدان والطفيليات المعوية

تشمل أكثر الطفيليات انتشارًا:
الديدان الدبوسية.
الديدان الأسطوانية.
الديدان الخطافية.
الديدان الشريطية.
الأميبا.
الجيارديا.

وأكد التقرير أن العدوى تنتشر بشكل أكبر في المناطق التي تعاني من ضعف خدمات الصرف الصحي أو نقص المياه النظيفة.

ما هي طفيليات الأمعاء؟

كيف تنتقل العدوى؟

يمكن أن تنتقل طفيليات الأمعاء عبر:
ـ شرب المياه الملوثة.
ـ تناول اللحوم غير المطهية جيدًا.
ـ أكل الخضروات والفواكه غير المغسولة.
ـ المشي حافي القدمين على تربة ملوثة.
ـ ضعف غسل اليدين بعد استخدام الحمام.

كما أن بعض الطفيليات قد تنتقل عن طريق الاتصال المباشر بالأسطح الملوثة أو من خلال الحيوانات الأليفة.

ما هي طفيليات الأمعاء؟

مضاعفات خطيرة عند إهمال العلاج

وحذر التقرير من أن إهمال علاج الطفيليات المعوية قد يؤدي إلى:
ـ الجفاف الشديد.
ـ الأنيميا ونقص الحديد.
ـ انسداد الأمعاء.
ـ سوء التغذية.
ـ التهاب البنكرياس أو المرارة.
ـ تلف بعض الأعضاء في الحالات المتقدمة.

وتزداد خطورة العدوى لدى الأطفال والحوامل وأصحاب المناعة الضعيفة.

ما هي طفيليات الأمعاء؟

تشخيص طفيليات الأمعاء

ويعتمد التشخيص غالبًا على تحليل البراز للكشف عن بويضات الطفيليات، وقد يحتاج الطبيب أحيانًا إلى:
ـ تحاليل دم.
ـ أشعة أو منظار.
ـ اختبار الشريط اللاصق للكشف عن الديدان الدبوسية.

ما هي طفيليات الأمعاء؟

علاج طفيليات الأمعاء

أكد الأطباء أن معظم الحالات تُعالج بأدوية مضادة للطفيليات يحددها الطبيب حسب نوع العدوى، مثل:
ألبيندازول.
ميبيندازول.
ميترونيدازول.

وفي بعض الحالات قد يحتاج المريض إلى تكرار الجرعات لضمان القضاء على البويضات ومنع عودة العدوى مرة أخرى.

ما هي طفيليات الأمعاء؟

طرق الوقاية من الديدان والطفيليات

للوقاية من طفيليات الأمعاء، ينصح الخبراء بـ:
ـ غسل اليدين جيدًا باستمرار.
ـ شرب مياه نظيفة وآمنة.
ـ طهي اللحوم جيدًا.
ـ غسل الخضروات والفواكه بعناية.
ـ ارتداء الأحذية خارج المنزل.
ـ تجنب تناول الطعام المكشوف أو غير المطهو جيدًا.

وأكد التقرير أن الالتزام بالنظافة الشخصية والطعام الصحي يظل خط الدفاع الأول ضد العدوى بالطفيليات المعوية.

طفيليات الأمعاء أعراض الديدان المعوية علاج طفيليات الأمعاء الديدان المعوية أسباب طفيليات الأمعاء الحكة الشرجية علاج الديدان أعراض الأميب الجيارديا الوقاية من الطفيليات تحليل البراز أمراض الجهاز الهضمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

الذهب

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

امير ابو العز

فرج عامر : مصر تملك مهاجمًا موهوبًا بجانب حمزة عبدالكريم

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صلاح الدين مصدق

مفاجأت جديدة في أزمة إيقاف القيد التأديبي للزمالك

أرشيفية

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى..الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك وATM

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | قراصنة يستولون على حسابات إنستجرام وببطارية ضخمة أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

BMW ألبينا

BMW تكشف عن سيارة مستوحاة من عالم الساعات الفاخرة

تحديث macOS 26.5.1

لإصلاح مشكلات مهمة.. أبل تطلق تحديثي iOS 26.5.1 وmacOS 26.5.1

بالصور

ذهب العظام في طبقك.. خبير يكشف فوائد نخاع العظم لصحة المفاصل والجلد وتنظيم السكر

فوائد تناول نخاع العظم
فوائد تناول نخاع العظم
فوائد تناول نخاع العظم

أعراض ديدان الأمعاء حسب كل نوع ومخاطرها وعلاجها

ما هي طفيليات الأمعاء؟
ما هي طفيليات الأمعاء؟
ما هي طفيليات الأمعاء؟

بعد معاناتها من انسداد الشرايين الطرفية.. جمال شعبان ينعى سهام جلال بكلمات مؤثرة

وفاة الإعلامية سهام جلال
وفاة الإعلامية سهام جلال
وفاة الإعلامية سهام جلال

محافظ الشرقية يُتابع انتظام الخدمات المقدمة للمترددين على مستشفى أبو كبير المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أسبوع جنني

"أسبوع جنني" يجمع لاروسي ومحمد قماح في تعاون فني جديد

محمد صلاح

كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

سهام جلال

رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد