بسبب لهو الأطفال | ضبط 16 شخصا تعدوا على بعضهم بالأسلحة النارية والبيضاء بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والعصى الخشبية بأسوان.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (9 أشخاص)، وطرف ثان: (7 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة النارية والبيضاء والعصى الخشبية مما أدى لإصابة أحد أفراد الطرف الثانى ، وكذا أحد الأشخاص تصادف تواجده بمكان المشاجرة برش خرطوش، وتم نقلهما لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (الأسلحة والعصى المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

