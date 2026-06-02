بسبب الأجرة| ضبط سائق سب شخص بألفاظ خادشة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطلب أجرة أزيد من المقرر والتعدى عليه بالسب بألفاظ خادشة بالغربية.



تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" ، وقائدها (سائق "لايحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلاف بينه وبين أحد الركاب على قيمة الأجرة.

تم التحفظ على السيارة .. واتخاذ الإجراءات القانونية.