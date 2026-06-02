الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

15 يوما جديدا خلف القضبان.. تجديد حبس فتاة تيك توك بشرم الشيخ

ايمن محمد

قرّر قاضي المعارضات بمدينة شرم الشيخ تجديد حبس فتاة معروفة إعلاميًا بصاحبة فيديوهات ادعاء التعرض للضرب والتهديد، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية، وذلك في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للآداب العامة، بقصد تحقيق مكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة والتفاعل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية عددًا من مقاطع الفيديو المنشورة عبر الحساب الشخصي للمتهمة، وتُدعى "بسنت"، على تطبيق "تيك توك". وبفحص المحتوى المتداول، تبين احتواؤه على مشاهد ومواد اعتبرتها جهات الضبط والتحقيق خادشة للحياء العام، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، ومواجهتها بالمقاطع محل الاتهام. وبحسب ما ورد بمحضر الضبط، أقرت بنشر تلك المقاطع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق عائد مادي من المشاهدات والتفاعل.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5461 لسنة 2026 جنح أول شرم الشيخ، وأُحيلت المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات، وقررت التحفظ عليها لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية وتحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب بشأن الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، وفقًا لما تضمنته أوراق القضية، عن ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب مؤكدةً صحة ما نُسب إلى المتهمة من نشر وتداول مقاطع الفيديو محل الاتهام. وعلى ضوء ذلك، قررت النيابة العامة في وقت سابق حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع توجيه اتهامات تتعلق بالتحريض على الفسق ونشر محتوى مخالف للآداب العامة.

ومع استمرار التحقيقات واستكمال إجراءات الفحص والتحري، عُرضت المتهمة على قاضي المعارضات الذي قرر تجديد حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع ملابسات القضية.

وفاة الإعلامية سهام جلال
محافظ الشرقية
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
حملة مكبرة
