بعد معاناتها من انسداد الشرايين الطرفية.. جمال شعبان ينعى سهام جلال بكلمات مؤثرة

نعى الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب، الفنانة سهام جلال، التي رحلت بعد خضوعها لعملية جراحية لعلاج انسداد الشرايين الطرفية، معبرًا عن حزنه الشديد لوفاتها.

جمال شعبان ينعي في وفاة الإعلامية سهام جلال بكلمات مؤثرة

وكتب الدكتور جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "ارحم يا رب الراحلة سهام جلال التي كانت بارة بأهلها، وماتت في ريعان عمرها، مخذولة من زملائها بعد عملية لعلاج انسداد الشرايين الطرفية".

وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين حرصوا على تقديم الدعاء للراحلة، والتعبير عن تعاطفهم مع أسرتها، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة الإعلامية سهام جلال

ويُعد انسداد الشرايين الطرفية من الأمراض التي تؤثر على تدفق الدم إلى الأطراف، خاصة الساقين، نتيجة تضيق أو انسداد الشرايين، وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب.

وتأتي وفاة سهام جلال لتسلط الضوء على أهمية المتابعة الطبية الدورية لمرضى الأوعية الدموية والشرايين الطرفية، والالتزام بخطط العلاج التي يحددها الأطباء للحد من المضاعفات المحتملة.