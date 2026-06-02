بالتزامن مع انتهاء موسم الحج.. هبوط أسعار الريال السعودي في مصر

تراجع سعر الريال السعودى في مصر دون الـ 14 بيعا وشراءا، مسجلا انخفاضا بنحو 10 قروش علي مدار يومين وبالتزامن مع انتهاء موسم الحج 1447 ه.

يرصد موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الثلاثاء

هبط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو 13.88 جنيه للشراء و 13.91 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك إتش إس بي سي ليسجل 13.81 جنيه للشراء و 13.84 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في المصرف العربي نحو 13.80 جنيه للشراء و 13.84 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 13.79 جنيه للشراء و 13.82 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنوك المصري الخليجي و التعمير والإسكان لنحو 13.79 جنيه للشراء و 13.84 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم في بنك التجارى الدولي CIB لنحو 13.79 جنيه للشراء و 13.83 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم في بنكي الأهلي ومصر ليسجلا 13.77 جنيه للشراء و 13.84 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم في بنك فيصل الإسلامي لنحو13.77 جنيه للشراء و 13.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك قناة السويس نحو 13.75 جنيه للشراء و 13.84 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك كريدي أجريكول لنحو 13.74 جنيه للشراء و 13.83 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 13.72 جنيه للشراء و 13.81 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العربي الأفريقي نحو 13.68 جنيه للشراء و 13.87 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإمارات دبي لنحو 13.71 جنيه للشراء و 13.83 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية لنحو 13.67 جنيه للشراء و 13.92 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي التجاري لنحو 13.46 جنيه للشراء و 13.83 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك العقاري المصري العربي ليصل إلي 13.46 جنيه للشراء و 13.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه فى بنك المصرف المتحد نحو 13.36 جنيه للشراء و 13.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 13.80جنيه للشراء و 13.84جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر شراء نحو 13.88 جنيه.

وسجل الريال السعودي أقل سعر بيع نحو 13.81جنيه.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 13.78جنيه.