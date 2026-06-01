تراجع جديد في سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم.. آخر تحديث بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، بالتزامن مع عودة العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث انخفضت أسعار الشراء والبيع في عدد من البنوك مقارنة بمستويات أمس.

تراجع سعر الريال السعودي



وتراجع سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 13.80 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع، مقابل 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس، فاقدًا نحو 8 قروش.

كما سجل الريال السعودي تراجعًا في عدد من البنوك الخاصة والأجنبية، وسط استقرار نسبي في حركة الطلب على العملة السعودية بعد انتهاء موسم السفر وعطلة العيد.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.80 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 13.80 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.82 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.75 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.

وسجل البنك المركزي المصري سعر 13.84 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.



ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب على الريال السعودي عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، إلى جانب استقرار سوق الصرف وتحركات العملات العربية داخل البنوك المصرية.