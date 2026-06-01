فرنسا تحظر عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية في معرض «يوروساتوري 2026»

قررت فرنسا حظر عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية خلال دورة عام 2026 من معرض «يوروساتوري» الدولي للدفاع والأمن، المقررة إقامته بالقرب من العاصمة باريس في الفترة من 15 إلى 19 يونيو، وفق ما أعلنه منظمو المعرض اليوم الاثنين.

وأوضح المنظمون أن القرار لا يترك مجالًا للالتباس، مؤكدين أنه «في حال كان أحد العارضين يُنتج صواريخ، فلن يُسمح له بعرضها»، وهو ما يعني منع عرض أي معدات أو أنظمة تُصنَّف ضمن الأسلحة الهجومية.

بدوره، أكد تشارلز بودوان، رئيس شركة «كوجيس إيفنتس» المنظمة للمعرض، أن المشاركة الإسرائيلية ستُقتصر على عرض الأنظمة الدفاعية فقط، مثل أنظمة اعتراض الصواريخ والطائرات.

وأوضح أن القرار «اتخذته الحكومة الفرنسية ومجلس الدفاع»، ويهدف إلى الوضوح الكامل بشأن طبيعة المعروضات المسموح بها، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية.

ويُشار إلى أن فرنسا أدانت مرارًا منذ أواخر فبراير الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. كما طلبت، الأحد، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على خلفية التصعيد الإسرائيلي، واستيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف (بوفورت) ورفع العلم الإسرائيلي فوقها.

ويُعد معرض «يوروساتوري» (Eurosatory) من أكبر المعارض الدولية المتخصصة في صناعات الدفاع والأمن (البري والجوي) على مستوى العالم، ويُعقد كل عامين في مركز «باريس نورد فيلبانت» للمعارض.