بعد مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة.. إنشاء سور على طريق ترعة المريوطية بالبدرشين

بدأت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة البدرشين التابع لمحافظة الجيزة، في إنشاء سور خرساني على طريق ترعة المريوطية؛ لتفادي وقوع الحوادث عليه، وذلك بعد أن لقي 7 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم، في ترعة المريوطية؛ بعد سقوط السيارة الخاصة بهم فيها.

وكانت رحلة عائلية عادية تحولت إلى مأساة مروعة، انتهت بفقدان أسرة كاملة داخل مياه ترعة المريوطية في منطقة سقارة التابعة لمركز البدرشين جنوب الجيزة.

لم يكن يعلم “محمد ممدوح علي عطية” البالغ من العمر 43 عامًا، أن الدقائق الأخيرة التي قضاها برفقة زوجته “جويرية أبوطالب علي” 35 عامًا، وأطفاله الأربعة، ستكون آخر ما يجمعهم في هذه الدنيا.

صلى الفجر، وألقى الدرس على المصلين داخل المسجد كعادته، وخرج لزيارة حماه في محافظة أخرى، مصطحبا زوجته وأطفاله الأربعة؛ بعدما أصر شقيقه "علي" على توصيلهم، وبينما كانت الأسرة تستقل سيارتها الملاكي؛ وقع ما لم يكن في الحسبان، لتنتهي الرحلة بسقوط السيارة في مياه الترعة وغرق جميع من كانوا بداخلها.

وضمت قائمة الضحايا: الأب محمد ممدوح، وزوجته جويرية، وأطفالهما: مريم (14 عامًا)، وطلحة (10 سنوات)، وعائشة (7 سنوات)، والطفل الصغير حذيفة (عامان)، بالإضافة إلى شقيق الأب علي ممدوح علي عطية (46 عامًا)، ليرحل 7 أفراد من عائلة واحدة في لحظات قاسية.