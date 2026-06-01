الدرندلي : إقبال على تذاكر من المصريين لدعم المنتخب رغم ارتفاع أسعارها

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في أمريكا، آخر كواليس المنتخب الوطني في الولايات المتحدة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، موضحًا أن المنتخب خاض عدة مباريات ودية قوية استعدادًا لهذا الحدث الكبير.

وقال الدندرلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن حالة الطقس مستقرة، ومن المتوقع سقوط أمطار بسيطة يوم مباراة البرازيل الودية المقررة مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح الدرندلي، أن الأمور تسير بشكل سلس وبسيط، وأن الشركة المنظمة تقدم جميع التيسيرات الكاملة للبعثة، مشيرًا إلى أن المعسكر يتسم بالانضباط والاحترام، وكل شيء يسير وفق مواعيد محددة، و"اللاعبين ملتزمين بكل حاجة، ومفيش لاعيب بيتأخر دقيقة واحدة عن التدريب أو الأكل".

وتابع: "محمد صلاح عامل حالة مع لاعبي المنتخب في المعسكر الحالي وله دور كبير، كما أن محمد صلاح محتضن حمزة عبد الكريم ويقدم له النصائح بصورة كاملة، بس أنا أول مرة أسمع الكلام دا أنه حمزة قاعد مع محمد صلاح في غرفة واحدة، بس الكلام دا مش حقيقي لأنه قاعد مع حد تاني، ولا أعلم حقيقة طلب محمد صلاح إقامة عبد الكريم معه في غرفة الإقامة".

وكما تابع: بعثة المنتخب طالعة بطائرة بتكلفة محددة، وبها 59 شخصًا من البعثة الرسمية، بالإضافة إلى جزء من الشركة الراعية، و"كل شخص له دور طالع علشان"، مؤكدًا: "إحنا أقل بعثة طالعة مقارنة بالبعثات الأخرى".

ونوه الدرندلي إلى أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة سيذهبون إلى أمريكا لمساندة المنتخب، وأن جميع الأعضاء "جايين على نفقتهم الخاصة"، ولديهم القدرة المالية على السفر، رغم أنه كانت هناك طائرة متجهة إلى هناك وكان من الممكن أن يسافروا عليها، "ولكن إحنا بنحافظ على المال العام".

وأكمل: "في إقبال على تذاكر من المصريين رغم ارتفاع أسعار التذاكر"، وعن فعالية دعم المثليين في مباراة مصر وإيران أكد أن لائحة الفيفا إن المفروض ميبقاش فيه حاجة دينية أو سياسية فأنا عارف إن الكلام ده مخالف.. الكلام ده مش هيتنفذ لحد علمي.. هنعرف مع الكابتن هاني أبوريدة هيشوفلنا الحل للقصة دي عشان ميحصلش ضرر ونبقى ماشيين في الطريق الصح".