ترامب : المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع "تروث نت" أن المفاوضات مع إيران مستمرة، وكتب: "المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران، شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يبدي قلقاً إزاء احتمال تعثر أو انهيار المفاوضات مع إيران، مؤكداً في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" أن الأمر "لا يهمه" إذا توقفت المحادثات.

وأضاف ترامب أنه يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاستفسار عن التطورات الجارية في لبنان، قائلاً إنه سيسأله: "ما الذي يحدث هناك؟".

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالملف الإيراني.