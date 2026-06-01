الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

كريم عاطف

أثارت سيارة فيراري لوتشي الجديدة، التي تمثل أول دخول رسمي للعلامة الإيطالية الشهيرة إلى عالم السيارات الكهربائية، موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما عقد بعض المتابعين مقارنات بينها وبين الجيل الجديد من سيارة نيسان ليف بسبب تشابهات في بعض الخطوط التصميمية والألوان.

ولم تتجاهل نيسان تلك المقارنات، بل استثمرتها بطريقة لافتة، حيث نشرت نيسان أيرلندا صورا تجمع بين السيارتين عبر حساباتها الرسمية، مؤكدة أنها تشعر بـ"الامتنان" للمقارنات التي ربطت بين تصميم ليف الجديدة والسيارة الإيطالية الحديثة.

وذهبت الشركة اليابانية إلى أبعد من ذلك برسالة ساخرة موجهة إلى فيراري، جاء فيها: "يقال إن التقليد هو أصدق أنواع الإعجاب، لذلك شكرا لك يا فيراري.. نيسان تظل الخيار الذكي دائما".

وتزامن الجدل مع انتقادات وجهها الرئيس السابق لفيراري، لوكا دي مونتيزيمولو، الذي أعرب عن تحفظه تجاه تصميم لوتشي، محذرا من أن الشركة قد تخاطر بإضعاف إرثها التاريخي، كما أطلق تعليقات ساخرة بشأن فرص السيارة في السوق.

في المقابل، دافع الرئيس التنفيذي الحالي لفيراري، بينيديتو فيغنا، عن المشروع الجديد، مؤكدا أن السيارة تحظى بإقبال قوي من العملاء وأن معدلات الطلب والحجز جاءت مشجعة منذ الكشف عنها.

وأعلنت فيراري أنها ستكشف خلال شهر يوليو المقبل عن الأرقام الرسمية للحجوزات والمبيعات، في خطوة من المنتظر أن توضح مدى نجاح أول تجربة كهربائية بالكامل في تاريخ الشركة.

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

