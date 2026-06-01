بمحرك AMG الشهير .. لوتس إميرا 420 سبورت| صور

أعلنت شركة لوتس عن طرازها الجديد لوتس إميرا 420 سبورت، وتنتمي إميرا 420 لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتستمد قوتها من محرك AMG الشهير ، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

محرك لوتس إميرا 420 سبورت

تحصل سيارة لوتس إميرا 420 سبورت علي قوتها من محرك 4 سلندر AMG الشهير، ويصل سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 420 حصان، ويصل عزم دورانها إلي 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.96 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 299 كم/ساعة .

مواصفات لوتس إميرا 420 سبورت

زودت سيارة لوتس إميرا 420 سبورت، بالعديد من المميزات من ضمنها تم خفض الوزن الإجمالي للسيارة بمقدار 25 كيلوجرام، وتم إضافة مخمدات صدمات متغيرة وقابلة للتعديل من نوع (Multimatic)، وتم تزويد السيارة بإطارات عالية التماسك من نوع (Michelin Pilot Sport Cup 2)، وبها عادم التيتانيوم الرياضي الذي يصدر صوت هادر، وتم استبدال البطارية القياسية بأخرى متطورة تختزل من وزن السيارة 12 كيلوجرام إضافية .

ويوجد بـ سيارة لوتس إميرا 420 سبورت، مشتت هواء أمامي أكثر شراسة، وفتحات تهوية جانبية أكبر حجماً، وعتبات جانبية ممتدة، وبها فتحات تهوية مدمجة فوق أقواس العجلات، وتم استبدال الزجاج الخلفي القياسي بلوحة خلفية ذات فتحات (Louvred rear panel) مستوحاة من طراز إسبريت تيربو الأسطوري في الثمانينيات، والذي كان بدوره أسرع طراز بأربع أسطوانات في زمنه لعام 2026.

سعر لوتس إميرا 420 سبورت

تباع سيارة لوتس إميرا 420 سبورت في سوق السيارات السعودي بسعر 460 ألف ريال سعودي .

وجدير بالذكر ان شركة لوتس ستوفر خيار السقف القابل للإزالة (Removable roof panel) لعشاق الهواء الطلق .

تاريخ شركة لوتس في صناعة السيارات

تأسست شركة لوتس للسيارات البريطانية عام 1952 على يد المهندس ورجل الأعمال كولن تشابمان، وعرفت الشركة عالمياً بإنتاج سيارات رياضية خفيفة الوزن وسيارات سباق فورمولا 1 التي هيمنت على البطولات في عقدي الستينات والسبعينات.