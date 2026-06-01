سيارات كروس أوفر 2026 في مصر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 التي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر التي تعمل بمحركات بنزين ومحركات هجين، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو كارديان، و فولفو XC 40، و اودي Q2، و كاي ي اكس 3 برو، و شيرى تيجو 4 برو .

رينو كارديان موديل 2026

تحصل سيارة رينو كارديان موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

فولفو XC 40 موديل 2026

تستمد سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 قوتها من محرك هجين سعة 2000 سي سي هجين تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 230 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.9 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 890 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 50 ألف جنيه .

اودي Q2 موديل 2026

قوة سيارة اودي Q2 موديل 2026 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.3 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة اودي Q2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 399 ألف جنيه .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

عزم دوران سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 يصل إلي 143 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 960ألف جنيه .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها وتنتج قوة 111 حصان، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 55 ألف جنيه .