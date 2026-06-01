قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق: القوة ليست حلا وندعم مسارات الحوار والتفاهم للوصول إلى استقرار المنطقة
تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجئة في سعر جرام الذهب عيار 18
النمسا: هجمات إسرائيل على لبنان خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد للأوضاع بالمنطقة
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل أسلم من الحرب رغم صعوبة المسار
البنك المركزي: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 9 شهور
الأملاك ومستوى المعيشة.. 10 حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين رسميًا
جيش الاحتلال يعلن مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين في لبنان
عراقجي يحذر: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكًا للاتفاق بأكمله
شوبير يكشف مصير حسام البدري مع أهلي طرابلس.. ونهائي الكأس كلمة الحسم
فكرته بدأت من 20 سنة.. وائل حمدي يكشف رحلته الطويلة مع مسلسل ورد على فل وياسمين
مصرع عنصرين جنائيين وضبط 2 طن مخدرات بـ 146 مليون جنيه بقنا وأسوان
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات كروس أوفر 2026 في مصر

سيارات كروس أوفر 2026 في مصر
سيارات كروس أوفر 2026 في مصر
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 التي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر التي تعمل بمحركات بنزين ومحركات هجين، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو كارديان، و فولفو XC 40، و  اودي Q2، و كاي ي اكس 3 برو، و شيرى تيجو 4 برو .

رينو كارديان موديل 2026

تحصل سيارة رينو كارديان موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة  50 لتر، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

فولفو XC 40 موديل 2026

تستمد سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 قوتها من محرك هجين سعة 2000 سي سي هجين تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 230 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.9 ثانية .

فولفو XC 40 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 890 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فولفو XC 40 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 50 ألف جنيه .

اودي Q2 موديل 2026

قوة سيارة اودي Q2 موديل 2026 تصل إلي 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.3 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

اودي Q2 موديل 2026

تباع سيارة اودي Q2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 399 ألف جنيه .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

عزم دوران سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 يصل إلي 143 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 910 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 960ألف جنيه .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها وتنتج قوة 111 حصان، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري رينو كارديان موديل 2026 فولفو XC 40 موديل 2026 Q2 موديل 2026 اودي Q2 موديل 2026 كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 اكس 3 برو موديل 2026 شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تيجو 4 برو موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران وارتفاع أسعار النفط

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران وارتفاع أسعار النفط

أرشيفية

جيش الاحتلال يعلن تصفية 3 عناصر من حزب الله شمال الليطاني

نتنياهو

نتنياهو: لن نسمح للحزب بمهاجمتنا.. وكاتس: نسعى للسيطرة على الليطاني

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد