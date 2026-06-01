قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق: القوة ليست حلا وندعم مسارات الحوار والتفاهم للوصول إلى استقرار المنطقة
تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجئة في سعر جرام الذهب عيار 18
النمسا: هجمات إسرائيل على لبنان خرق جسيم لوقف إطلاق النار وتصعيد للأوضاع بالمنطقة
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل أسلم من الحرب رغم صعوبة المسار
البنك المركزي: 34.9 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 9 شهور
الأملاك ومستوى المعيشة.. 10 حالات تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين رسميًا
جيش الاحتلال يعلن مقـ..تل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين في لبنان
عراقجي يحذر: أي خرق لوقف إطلاق النار في لبنان يُعد انتهاكًا للاتفاق بأكمله
شوبير يكشف مصير حسام البدري مع أهلي طرابلس.. ونهائي الكأس كلمة الحسم
فكرته بدأت من 20 سنة.. وائل حمدي يكشف رحلته الطويلة مع مسلسل ورد على فل وياسمين
مصرع عنصرين جنائيين وضبط 2 طن مخدرات بـ 146 مليون جنيه بقنا وأسوان
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

حيلة بسيطة قد تخفض استهلاك الوقود بشكل ملحوظ

توفير بنزين السيارات الرياضية
توفير بنزين السيارات الرياضية
عزة عاطف

مع الارتفاع الصارم في أسعار البنزين داخل السوق الأمريكية، حيث قفز متوسط سعر الجالون من 2.89 دولار في يناير ليصل إلى 4.53 دولار، تحول اقتناء وقيادة سيارات الأداء العالي وعشاق المحركات الرياضية إلى عبء مادي حقيقي. 

وإذا كانت سيارتك المفضلة تستهلك الوقود بمعدل جالون لكل 20 ميلًا (20 MPG) وتخوض رحلة يومية للعمل تبلغ 24 ميلًا، فإن فاتورة التنقل الشهرية قفزت هندسيًا وماديًا من 69.36 دولار لتصل إلى 108.72 دولار، مما يفرض ضرورة البحث عن حلول برمجية وميكانيكية لتقليل هذا الهدر دون التخلي عن السيارة لأسباب عاطفية أو مالية.

وتؤكد التجارب الهندسية الحديثة، ومنها المحاولات الجارية في أروقة منصة "Donut Media" الشهيرة لرفع كفاءة سيارة فورد موستانج مخصصة لسباقات السحب (Drag Racing) بقوة 600 حصان ميكانيكي، أنه يمكن تحسين استهلاك الوقود بنسبة تقارب 35% عبر التركيز على 3 محاور رئيسية: حالة المركبة الميكانيكية، أسلوب القيادة البرمجي، والتعديلات الديناميكية الهوائية.

1. الحالة الميكانيكية وتحسين تدفق الهواء داخل المحرك

تعتمد محركات سيارات العضلات المعدلة لسباقات السحب، مثل طراز موستانج الـ 600 حصان، على بنية ميكانيكية قوية وحالة فنية ممتازة في الأساس. وتلعب التعديلات الرياضية المضافة مسبقًا للمحرك دورًا عكسيًا وإيجابيًا في توفير الوقود عند قيادتها بهدوء؛ حيث يساهم نظام سحب الهواء البارد الرياضي (Cold Air Intake) ومنظومة العادم المحدثة في تسهيل تنفس المحرك وتقليل المقاومة الميكانيكية الداخلية للبساتين، مما يرفع من كفاءة الاحتراق الحراري ويقلل من كميات البنزين المحقونة برميًا داخل الأسطوانات لإنتاج نفس القوة المطلوبة للمشاوير اليومية.

2. الإدارة البرمجية لأسلوب القيادة وتجنب التسارع العنيف

يمثل أسلوب القيادة البرمجي للعقل البشري خلف عجلة القيادة العنصر الأكثر حسمًا في خفض الاستهلاك؛ فالمحركات المجهزة لشريط السحب مصممة لضخ كميات وقود هائلة عند الضغط الكامل على دواسة الوقود (WOT). ولتحويل السيارة إلى مركبة يومية اقتصادية، يجب تعديل خوارزميات القيادة الشخصية عبر تجنب التسارع المفاجئ، والحفاظ على دورات محرك منخفضة (RPM) تحت حاجز 2000 دورة في الدقيقة، واستغلال زخم الحركة الميكانيكي للشاسيه لتخفيف الجهد على ناقل الحركة، مما يضمن بقاء نظام حقن الوقود في الوضع الاقتصادي بحد أدنى من الهدر المادي.

3. التعديلات الديناميكية الهوائية وقمع مقاومة الهواء على السرعات العالية

تواجه سيارات السحب معضلة هندسية تتعلق بالديناميكية الهوائية، حيث تصمم أجزاء هيكلها الأمامي لتوفير قوى ضغط سفلية ضخمة تثبت الإطارات العريضة على الحلبة، وهو ما يتحول على الطرقات السريعة إلى مقومة هواء عنيفة (Drag) تجبر المحرك الـ 600 حصان على بذل مجهود ميكانيكي مضاعف للتغلب على جدار الهواء. 

ويتطلب رفع الكفاءة إجراء تعديلات هيكلية تشمل تقليل زوايا الجناح الخلفي (Spoiler)، وإغلاق الفتحات الشبكية غير الضرورية لخفض معامل المقاومة الرقمي، واستخدام إطارات ذات مقاومة دوران منخفضة أثناء القيادة اليومية لتقليص الاحتكاك مع الأسفلت لأقل حد ممكن.

توفير بنزين سيارات الرياضية تعديل فورد موستانج 2026 أسعار وقود السيارات تعديلات الديناميكية الهوائية كفاءة استهلاك الوقود موستانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة

وزيرا الثقافة والصناعة ورئيس غرفة السينما يناقشون آليات دعم القطاع.. تفاصيل

مسلسل ورد على فل وياسمين

وائل حمدي يروي تفاصيل رحلته مع مسلسل ورد على فل وياسمين

فيلم "The Cat in the Hat"

The Cat in the Hat مغامرة جديدة تعيد أشهر شخصيات دكتور سوس إلى السينما

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد