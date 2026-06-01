شاهد.. لكزس ES الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس ES الكهربائية، وتنتمي ES لفئة السيارات السيدان، وتتميز بالموثوقية العالية والقيمة الاستثمارية المستقرة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، BMW i5، وأودي A6 e-tron، ومرسيدس EQE .

مواصفات لكزس ES الكهربائية الجديدة

زودت سيارة لكزس ES الكهربائية الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط خارجية جديدة كلياً لتعبر عن مفهوم التصميم البسيط والمستقبلي الذي تتبناه لكزس في جيلها الجديد، وحصلت السيارة على زيادة ملحوظة في أبعادها الهيكلية جعلتها تبدو كمنافس أكبر حجماً في الشارع، وبها شبك مغلق بالكامل يحسن من الديناميكية الهوائية وتدفق الهواء حول الهيكل، وبها مصابيح أمامية نحيفة حادة مجهزة بتقنيات الإضاءة التكيفية الذكية LED، وبها خطوط جانبية انسيابية بنعومة نحو الخلف لتلتقي بسقف مائل يحاكي طرازات الكوبيه رباعية الأبواب .

ويوجد بـ سيارة لكزس ES الكهربائية الجديدة، مصابيح خلفية متصلة وممتدة بعرض غطاء صندوق الأمتعة الذي يتوافر بمساحة 517 لتر، وبها لوحة قيادة بتصميم مبسط يحتوي على شاشة تعمل باللمس مركزية ضخمة مقاس 14 بوصة تعمل بنظام المعلومات والترفيه من الجيل التالي، وبها شاشة سريعة وسهلة الاستخدام والقراءة، وتقع أمام السائق لوحة عدادات سداسية الأضلاع غير تقليدية مدمجة بشكل يضمن بقاءها في مجال الرؤية المباشرة تماماً، وبها مؤثرات ضوئية، وبها شاشات عملاقة .

محرك لكزس ES الكهربائية الجديدة

زودت سيارة لكزس ES الكهربائية الجديدة بمنظومة دفع كهربائية مثبتة علي المحرك المحور الأمامي، وتنتج قوة 221 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني .

ويوجد سيارة لكزس ES الكهربائية نسخة ES 500e التي تعتمد على محركين كهربائيين بنظام دفع رباعي، وتنتج قوة 338 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصلا إلي 5.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لكزس ES الكهربائية الجديدة

الفئة الأولي من سيارة لكزس ES الكهربائية الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 277 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس ES الكهربائية الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 307 ألف ريال سعودي .

