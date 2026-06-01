تختار ايه .. سيتروين C4 إم رينو اوسترال 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C4 و رينو اوسترال موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد رينو اوسترال موديل 2026

تأتى سيارة رينو اوسترال موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4533 مم، وعرض 1830 مم، وارتفاع 1645 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2667 مم .

محرك رينو اوسترال موديل 2026

تحصل سيارة رينو اوسترال موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار رينو اوسترال موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 570 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 770 ألف جنيه .

أبعاد سيتروين C4 موديل 2026

تتوافر سيارة سيتروين C4 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4360 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 1520 مم .

محرك سيتروين C4 موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C4 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 155 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيتروين C4 موديل 2026

تباع سيارة سيتروين C4 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 495 ألف جنيه .