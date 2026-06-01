قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكويت.. الدفاعات الجوية تعترض صواريخ ومسيرات معادية وصفارات الإنذار تدوي في البلاد
تحرك أمريكي لإحياء التهدئة.. مقترح جديد لوقف المواجهات بين لبنان وإسرائيل
الجيش الأمريكي يعلن استهداف رادارات ومنشآت مسيرات في إيران
فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1-6-2026 في ملاعب العالم
سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-6-2026
إيران تعيد فتح أنفاقها العسكرية.. صور أقمار صناعية ترصد عمليات التأهيل السريعة
تحركات إسرائيلية للحصول على موافقة أمريكية لضرب بيروت
حسام حسن يكشف سبب ضم 4 حراس مرمى لقائمة منتخب مصر في كأس العالم
حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية واستهداف قوة عسكرية
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لـ تويوتا راف 4.. وكم يبلغ سعرها؟

تويوتا راف 4
تويوتا راف 4
صبري طلبه

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال راف 4، التي تعد من ابرز الطرازات في السوق السعودي، والتي تأتي بمنظومة دفع هجينة مع باقة كبيرة من التجهيزات.

محرك تويوتا راف 4

تعتمد تويوتا راف 4 على محرك بنزين سعة 2.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، يعمل ضمن منظومة هجينة HEV، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، وتولد المنظومة الهجينة قوة إجمالية تصل إلى 239 حصانًا، بينما يبلغ عزم دوران المحرك 221 نيوتن متر، إضافة إلى عزم دوران للمحرك الكهربائي يصل إلى 208 نيوتن متر. 

تويوتا راف 4

مواصفات السيارة تويوتا راف 4

وتوفر السيارة أكثر من نمط للقيادة، حيث يمكن الاختيار بين الوضع الاقتصادي أو الوضع العادي أو الوضع الرياضي، ومجموعة واسعة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما زودت السيارة بنظام تثبيت سرعة متكيف، إضافة إلى نظام التحذير من الاصطدام الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتشمل قائمة التقنيات أيضًا نظام متابعة المسار مع التحذير عند الخروج عنه ومساعد البقاء داخل الحارة المرورية.

وزودت تويوتا بمجموعة من الأنظمة التي تسهم في تسهيل عملية القيادة والاصطفاف، حيث تأتي بحساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا محيطية بزاوية رؤية شاملة 360 درجة، وتدعم هذه التجهيزات منظومة من الوسائد الهوائية.

تويوتا راف 4

وتأتي السيارة تويوتا راف 4 بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع وجود فتحات تهوية مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية، كما تتوفر تقنية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، في حين يحصل السائق على مقعد مزود بخاصية التعديل الكهربائي مع الذاكرة والتدفئة والتبريد، بينما يأتي مقعد الراكب الأمامي أيضًا بإمكانيات التعديل الكهربائي والتدفئة والتبريد.

وتعتمد تويوتا راف 4 على شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 12.9 بوصة، كما تضم شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وتشمل التجهيزات كذلك نظام العرض على الزجاج الأمامي، وتكتمل المنظومة الترفيهية بوجود نظام صوتي، إلى جانب مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من خصائص السيارة بسهولة.

تويوتا راف 4

سعر تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية

تتوفر تويوتا راف 4 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 161.230 ريال

تويوتا راف 4 سعر راف 4 سعر السيارة راف 4 سعر راف 4 في السعودية سعر تويوتا راف 4 2026 تويوتا راف 4 مواصفات تويوتا راف 4 سعر تويوتا راف 4 في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

سيدة تبارك لطليقها على زواجه

سيدة تبارك لطليقها على زواجه: “بفرح لسعادته.. وإحنا أسرة عشان بناتنا”

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

النادي الأهلي

مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية: تشجيع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية في توجو

جانب من اللقاء

مشاورات مصرية غانية لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار

ألمانيا

ألمانيا تدعو حزب الله وجيش الاحتلال لوقف الأعمال القتالية

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد