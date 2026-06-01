المواصفات الكاملة لـ تويوتا راف 4.. وكم يبلغ سعرها؟

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال راف 4، التي تعد من ابرز الطرازات في السوق السعودي، والتي تأتي بمنظومة دفع هجينة مع باقة كبيرة من التجهيزات.

محرك تويوتا راف 4

تعتمد تويوتا راف 4 على محرك بنزين سعة 2.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، يعمل ضمن منظومة هجينة HEV، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، وتولد المنظومة الهجينة قوة إجمالية تصل إلى 239 حصانًا، بينما يبلغ عزم دوران المحرك 221 نيوتن متر، إضافة إلى عزم دوران للمحرك الكهربائي يصل إلى 208 نيوتن متر.

مواصفات السيارة تويوتا راف 4

وتوفر السيارة أكثر من نمط للقيادة، حيث يمكن الاختيار بين الوضع الاقتصادي أو الوضع العادي أو الوضع الرياضي، ومجموعة واسعة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

كما زودت السيارة بنظام تثبيت سرعة متكيف، إضافة إلى نظام التحذير من الاصطدام الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، وتشمل قائمة التقنيات أيضًا نظام متابعة المسار مع التحذير عند الخروج عنه ومساعد البقاء داخل الحارة المرورية.

وزودت تويوتا بمجموعة من الأنظمة التي تسهم في تسهيل عملية القيادة والاصطفاف، حيث تأتي بحساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا محيطية بزاوية رؤية شاملة 360 درجة، وتدعم هذه التجهيزات منظومة من الوسائد الهوائية.

وتأتي السيارة تويوتا راف 4 بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع وجود فتحات تهوية مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية، كما تتوفر تقنية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، في حين يحصل السائق على مقعد مزود بخاصية التعديل الكهربائي مع الذاكرة والتدفئة والتبريد، بينما يأتي مقعد الراكب الأمامي أيضًا بإمكانيات التعديل الكهربائي والتدفئة والتبريد.

وتعتمد تويوتا راف 4 على شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 12.9 بوصة، كما تضم شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وتشمل التجهيزات كذلك نظام العرض على الزجاج الأمامي، وتكتمل المنظومة الترفيهية بوجود نظام صوتي، إلى جانب مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من خصائص السيارة بسهولة.

سعر تويوتا راف 4 موديل 2026 في السعودية

تتوفر تويوتا راف 4 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 161.230 ريال