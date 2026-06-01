رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج الدفع الثاني من حجاج القرعة للمدينة المنورة

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، بدء تفويج الدفع الثاني من حجاج القرعة للمدينة المنورة، عقب انتهائهم بسلامة الله من أداء مناسك الحج.

وأوضح مساعد وزير الداخلية - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم / الإثنين / - أنه تم تفويج 869 حاجا من حجاج محافظة المنوفية إلى المدينة المنورة؛ لقضاء 5 أيام بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم العودة من المدينة المنورة إلى أرض الوطن.

وأوضح أنه سيتم تفويج 968 حاجا من قرعة محافظتي المنوفية، وقنا يوم غد / الثلاثاء /، على أن يتم تفويج باقي حجاج الدفع الثاني خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته، أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، بدء تسيير الجسر الجوي بين جدة والقاهرة غدا / الثلاثاء /؛ لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن.

وأوضح أنه سيتم تدشين الجسر الجوي من خلال تسيير أربع رحلات جوية؛ لإعادة 889 حاجا من قرعة محافظة كفر الشيخ إلى أرض الوطن، فيما سيتم إعادة 898 حاجا من قرعة محافظات البحيرة، وجنوب سيناء، وشمال سيناء بعد غد / الأربعاء /.

وأكد أنه غرفة عمليات بعثة حج القرعة رفعت درجات الاستعداد لإعادة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن؛ حيث تم الدفع بعدد كاف من ضباط وأفراد البعثة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ لسرعة إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن، وكذلك الإشراف على منظومة نقل حقائبهم.