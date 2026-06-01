البابا تواضروس: مصر قلب العالم والوحدة الوطنية سر تميز المصريين

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تتمتع بخصوصية حضارية وتاريخية فريدة تجعلها "قلب العالم"، مشيرًا إلى موقعها المتميز بين القارات وإلى عمق حضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، وهو ما انعكس في وجود علم مستقل يحمل اسمها وهو "علم المصريات"، إلى جانب علم القبطيات الذي يهتم بدراسة التراث القبطي وتاريخه.

الوحدة الوطنية الطبيعية

جاء ذلك خلال استقبال قداسته للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفد قيادات الاتحاد المعمداني العالمي بالمقر البابوي بالقاهرة.

و شدد البابا تواضروس على أن مصر تمثل حالة فريدة من التماسك الوطني، واصفًا إياها بأنها "شعب واحد وجيش واحد وتاريخ واحد"، وهو ما أسهم في بناء مجتمع متماسك ومتحد عبر العصور.

وأوضح قداسته أن الكنيسة تحرص على تقديم "الحب العملي" من خلال خدماتها التعليمية والصحية والمجتمعية التي تقدمها لجميع المواطنين دون تمييز، بما يعزز قيم المحبة والتعايش بين أبناء الوطن الواحد.

كما وجه البابا تواضروس رسالة إلى قيادات الاتحاد المعمداني العالمي، أكد فيها أن المجتمع المصري يتميز بسمات خاصة أهمها الوحدة الوطنية الطبيعية، موضحًا أن العلاقات بين المصريين تمتلك جذورًا عميقة ومتينة نابعة من ارتباطهم المشترك بالأرض والنيل، الأمر الذي ساهم في ترسيخ روح الانتماء والتلاحم بين أبناء الوطن.