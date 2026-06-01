قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر: الهجمات الإيرانية على الكويت تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج
إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026
واشنطن تطلق سباق تسلح جديدًا.. 300 ألف طائرة مسيّرة هجومية في الطريق| تفاصيل
رد حاسم من التعليم على مطالب صرف حافز التدريس للموجهين والأخصائيين
مصر وباكستان يؤكدان أهمية استمرار المفاوضات الأمريكية الإيرانية لدعم الاستقرار الإقليمي
التصعيد يتجدد على الجبهة اللبنانية.. تهديدات إسرائيلية وغارات مكثفة تنذر بتوسيع نطاق المواجهة
كروت متابعة وعزل فوري.. إجراءات مصرية صارمة للحجر الصحي بسبب تفشي إيبولا
الأوقاف : كن راضيا .. وإيَّاك والتباهي .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
30 يوليو.. أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي بتهمة سب الخطيب
نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات
مصر: اقتحامات الأقصى والانتهاكات المتصاعدة في القدس والضفة تؤجج التوتر وتقوض الاستقرار
الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا تواضروس: مصر قلب العالم والوحدة الوطنية سر تميز المصريين

البابا تواضروس يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية
البابا تواضروس يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية
ميرنا رزق

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  أن مصر تتمتع بخصوصية حضارية وتاريخية فريدة تجعلها "قلب العالم"، مشيرًا إلى موقعها المتميز بين القارات وإلى عمق حضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، وهو ما انعكس في وجود علم مستقل يحمل اسمها وهو "علم المصريات"، إلى جانب علم القبطيات الذي يهتم بدراسة التراث القبطي وتاريخه.

الوحدة الوطنية الطبيعية

جاء ذلك خلال استقبال قداسته للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفد قيادات الاتحاد المعمداني العالمي بالمقر البابوي بالقاهرة.

و شدد البابا تواضروس على أن مصر تمثل حالة فريدة من التماسك الوطني، واصفًا إياها بأنها "شعب واحد وجيش واحد وتاريخ واحد"، وهو ما أسهم في بناء مجتمع متماسك ومتحد عبر العصور.

وأوضح قداسته أن الكنيسة تحرص على تقديم "الحب العملي" من خلال خدماتها التعليمية والصحية والمجتمعية التي تقدمها لجميع المواطنين دون تمييز، بما يعزز قيم المحبة والتعايش بين أبناء الوطن الواحد.

كما وجه البابا تواضروس رسالة إلى قيادات الاتحاد المعمداني العالمي، أكد فيها أن المجتمع المصري يتميز بسمات خاصة أهمها الوحدة الوطنية الطبيعية، موضحًا أن العلاقات بين المصريين تمتلك جذورًا عميقة ومتينة نابعة من ارتباطهم المشترك بالأرض والنيل، الأمر الذي ساهم في ترسيخ روح الانتماء والتلاحم بين أبناء الوطن.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية التراث القبطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

تعليم الشيوخ: تطوير القطاع بجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر

النائبة سچى عمرو هندي

برلمانية: التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يهدد أمن واستقرار المنطقة

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: لدينا مقترح لتعديل الرسوم لرفع الإيرادات إلى 100 مليون جنيه

بالصور

بملابس لافتة.. يارا السكرى تستمتع بالإجازة فى ميلان

يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان
يارا السكرى تستمتع بالأجازة فى ميلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل الكشك الأصلى

طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك
طريقة عمل الكشك

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد