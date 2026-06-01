تحذير.. رائحة العرق تكشف الإصابة بمرض خطير

يعاني كثيرون من رائحة العرق الكريهة وفي الحقيقة هناك عدة أسباب للمعاناة منها مثل تناول بعض الأدوية أو المكملات الغذائية أو الأطعمة ولكن في بعض الأحيان تكن مؤشرا على مرض خطير.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك ترتبط العديد من الحالات والأمراض الطبية بتغيرات في رائحة الجسم المعتادة للشخص، وأبرزها:

السكري .

النقرس.

سن اليأس

فرط نشاط الغدة الدرقية .

أمراض الكبد .

مرض كلوي .

الأمراض المعدية .

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فقد يكون تغير رائحة الجسم علامة على الحماض الكيتوني المرتبط بالسكري .

تؤدي المستويات العالية من الكيتونات إلى زيادة حموضة الدم وظهور رائحة جسم تشبه رائحة الفواكه.

في حالة أمراض الكبد أو الكلى، قد تنبعث من جسمك رائحة تشبه رائحة المُبيّض نتيجة لتراكم السموم.