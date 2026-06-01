جيش الاحتلال يحرق عشرات المنازل والممتلكات شرق مخيم جباليا بشمال غزة

أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الاثنين"، عشرات المنازل وممتلكات المواطنين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أضرمت النيران في عشرات المنازل والممتلكات شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة التي غطت أجواء المناطق الشمالية الشرقية من القطاع.

وأضافت المصادر أن الطيران المروحي الإسرائيلي من نوع "أباتشي" واصل التحليق المكثف في أجواء المناطق الغربية من مدينة غزة، بالتزامن مع العدوان المتواصل في شمال القطاع.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من عمليات قصف وتدمير واسعة للمنازل والبنية التحتية، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية من القطاع.