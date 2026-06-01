رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

محمد غالي

يبحث محبو شراء الذهب عن اسعار الذهب الان، والتي تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في السوق، بالتزامن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب محليا وعالميا، وسط متابعة مستمرة لتطورات الأسعار في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.

ويحافظ الذهب على مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة وأدوات الادخار والاستثمار، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى متابعة تحركاته اليومية لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.

العيار  سعر البيع  سعر الشراء
عيار 24  7,635 جنيه  7,575 جنيه
عيار 21  6,680 جنيه  6,630 جنيه
عيار 18  5,725 جنيه  5,685 جنيه
عيار 14  4,455 جنيه  4,420 جنيه
الجنيه الذهب  53,440 جنيه  53,040 جنيه
الأونصة بالجنيه  237,455 جنيه  235,675 جنيه
الأونصة بالدولار  4,466.68 دولار

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية رئيسية، يأتي في مقدمتها معدلات العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مقابل انخفاض المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج العالمي في انخفاض قيمة المعدن النفيس.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في حركة أسواق الذهب، إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره أداة آمنة للحفاظ على قيمة الأموال والمدخرات، وهو ما ينعكس على ارتفاع الأسعار عالميا.

وتؤثر أسعار النفط العالمية والتطورات السياسية والاقتصادية الدولية بشكل مباشر على حركة الذهب، حيث يتجه المستثمرون إلى شراء المعدن النفيس خلال فترات الأزمات والتوترات الاقتصادية باعتباره وسيلة فعالة للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية.

الذهب يحافظ على جاذبيته الاستثمارية

ورغم التغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية القادرة على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

ومع استمرار تأثر أسعاره بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات البورصات الدولية، يبقى المعدن الأصفر في صدارة اهتمامات المستثمرين والمستهلكين، وسط توقعات باستمرار حالة المتابعة والترقب خلال الفترة المقبلة لرصد اتجاهات السوق ومستويات الأسعار.

