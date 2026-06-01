نمبر تين .. منة القيعي تكشف عن أغنيتها الجديدة بتعليق مثير

كشفت الشاعرة منة القيعي، عن أغنية جديدة لها، لم تطرح بعد، بعنوان “نمبر تين”.

وكتبت منة القيعي عبر فيسبوك: “أنا عاملة اغنية اسمها نمبر تين، عن واحد مش الأول والأعلى مشاهدة ومبسوط.. بس خايفة ابعتها لأي حد لا يزعلوا مني… والله لو بغني كنت غنيتها”.

وكانت قد دعمت منة عدلي القيعي، عزيز الشافعي، بعد الانتقادات أغنية بحرية للفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان محمد حماقي،

وكتبت القيعي، عبر حسابها الشخصي فيس بوك : "عزيز دا شاعر كبير وفنان حقيقي ومش بتناقش خالص في آخر أغنية دي، وآخر همي والله تطلع حلوة ولا أوحش أغنية في العالم.. إنما دا يتقاله بطل كتابة؟، عزيز يبطل كتابة؟ ليه كدا؟ هو هل يعقل أن الواحد على مدار مشوار فني يفوق الـ 20 سنة أول ما يعمل حاجة مش عاجبة الناس يتقاله بطلها؟، إيه القسوة دي؟.