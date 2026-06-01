إبراهيم فايق يشارك صورة رفقة أحمد السعدني من الحج

شارك الإعلامي إبراهيم فايق، صورة تجمعه بالفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر ابراهيم فايق رفقة السعدني من الحج، وكتب: “صورة لن ينساها”.

وحرص الإعلامي إبراهيم فايق على توجيه رسالة دعم للإعلاميين رامي رضوان ومريم أمين، بالتزامن مع انطلاق تجربتهما الجديدة على شاشة التلفزيون المصري.

ونشر إبراهيم فايق منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعرب فيه عن سعادته ببدء رامي رضوان رحلة إعلامية جديدة من ماسبيرو، قائلًا: “النهاردة أخويا رامي رضوان وهو واحد من أغلى أصدقائي (وهم قليلين جدا في الشغلانة).. النهارده هيبدأ رحلة جديدة في برنامجه من ماسبيرو على شاشة التلفزيون المصري.. ان شاء اللّٰه ربنا يكرمه ويرزقه السداد والتوفيق”.

وتابع: “وعايز استغل الفرصة دي واقوله اني بحبه في اللّٰه وبتمنى له اكتر مما يتمنى لأنه فعلا يستحق”.





