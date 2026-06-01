الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

«أختي وزوجها وأولادهم الأربعة».. رسالة حزينة من شقيقة ضحايا ترعة المريوطية

سارة عبد الله

نعت شقيقة ضحايا حادث ترعة المريوطية أفراد أسرتها الذين لقوا مصرعهم في الحادث المأساوي، معبرة عن صدمتها وحزنها الشديد عبر منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت شقيقة ضحايا حادث ترعة المريوطية عبر حسابها على فيسبوك: "أختي، زوجها، أولادهم الأربعة إنا لله إنا لله إنا لله".

في مشهد يعتصر القلوب، تحولت رحلة عائلية عادية إلى مأساة مروعة انتهت بفقدان أسرة كاملة داخل مياه ترعة المريوطية بمنطقة سقارة التابعة لمركز البدرشين جنوب الجيزة.

لم يدر بخلد محمد ممدوح علي عطية، البالغ من العمر 43 عامًا، أن الدقائق الأخيرة التي قضاها برفقة زوجته جويرية أبوطالب علي (35 عامًا)، وأطفاله الأربعة، ستكون آخر ما يجمعهم في هذه الدنيا. صلى الفجر وألقى الدرس على المصلين داخل المسجد كعادته وخرج لزيارة حماه في محافظة أخرى مصطحبا زوجته وأطفاله الأربعة بعدما أصر شقيقه "علي" على توصيلهم وبينما كانت الأسرة تستقل سيارتها الملاكي، وقع ما لم يكن في الحسبان، لتنتهي الرحلة بسقوط السيارة في مياه الترعة وغرق جميع من كانوا بداخلها.

وضمت قائمة الضحايا الأب محمد ممدوح، وزوجته جويرية، وأطفالهما: مريم (14 عامًا)، وطلحة (10 سنوات)، وعائشة (7 سنوات)، والطفل الصغير حذيفة (عامان)، بالإضافة إلى شقيق الأب علي ممدوح علي عطية (46 عامًا)، ليرحل سبعة أفراد من عائلة واحدة في لحظات قاسية.

سيارات مجمعة محليا
