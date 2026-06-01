الغندور: ناصر ماهر ينفرد بمكافأة بطولتي الدوري والكأس

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن ناصر ماهر، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز يعد الوحيد في مصر الذي جمع بين بطولتي الدوري والكأس خلال الموسم الحالي.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ناصر ماهر هو اللاعب الوحيد في مصر اللي حصل علي الدوري والكأس هذا الموسم واللي هيحصل علي مكافأة البطولتين".

كان ناصر ماهر، لاعب فريق بيراميدز، قد أعرب عن فخره بالموسم الذي قدمه مع فريقه، رغم خسارة لقب الدوري المصري في اللحظات الأخيرة، موجهاً التهنئة لنادي الزمالك بعد تتويجه بالبطولة.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”: “في البداية، أحب أن أوجه التهنئة لنادي الزمالك وجماهيره ولاعبيه على التتويج ببطولة الدوري المصري، بطولة مستحقة عن جدارة”.

وأضاف: “وفي الوقت نفسه، أشعر بفخر كبير بتواجدي داخل نادي بيراميدز، أحد أفضل الأندية في إفريقيا، الذي نجحنا معه في تحقيق بطولة كأس مصر، والمنافسة على لقب الدوري حتى اللحظة الأخيرة بكل شرف وإصرار، لكن التوفيق لم يكن حليفنا في النهاية”.