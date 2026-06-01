نهائي كأس عاصمة مصر| المصري وزد يلجآن إلى ركلات الجزاء

لجأ فريقا المصري وزد إلى ركلات الجزاء؛ بعد انتهاء مباراة الإياب التي تجمعهما حالياً على ملعب استاد السويس، بنتيجة 1-1، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف المصري في الدقيقة 43، عن طريق منذر طمين من رأسية قوية.

وكان زد قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد، بعدما سجل مصطفى العش، لاعب المصري، هدفًا بالخطأ في مرماه.

وخاض المصري، المباراة، بالتشكيل التالي:

محمود حمدي لحراسة المرمى

كريم العراقي ، باهر المحمدي ، مصطفى العش ، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمد مخلوف ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

أحمد القرموطي ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.

قائمة بدلاء المصري

وضمت قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، خالد صبحي ، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، عمر الساعي ، أسامة زمراوي ، ميدو جابر ، كريم بامبو، صلاح محسن.



وخاض زد، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: عبدالله بكري، زياد طارق، حمدي علاء، سامح إبراهيم.

خط الوسط: أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا، علي جمال لالا، عبدالله عواد.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، أحمد عاطف.