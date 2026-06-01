بعجلة واحدة.. شاهد أغرب سيارة في التاريخ| صور

مع بداية عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، شهد قطاع النقل تطورًا ملموسًا تمثل في تحسين جودة الطرقات، وظهور محركات أكثر كفاءة، واعتماد الهيكل الثلاثي الكلاسيكي للسيارات المستمر حتى يومنا هذا. ورغم ذلك، كان قطاع السيارات التقليدية ذات العجلات الأربع والمحرك الأمامي والدفع الخلفي يعتبر خيارًا عاديًا وآمنًا أكثر من اللازم بالنسبة لشخصيات مبدعة مثل الدكتور جون أرتشيبالد بيرفيس؛ فبصفته مهندسًا ألمعيًا، أراد بيرفيس إعادة اختراع الطريقة التي تسير بها المركبات بالكامل. 

ورغم أن التاريخ يبدو غامضًا حول الإلهام الحقيقي وراء فكرته — سواء كانت حلمًا شخصيًا أو رسمًا هندسيًا قديمًا من مخطوطات ليوناردو دا فينشي — إلا أن النتيجة كانت ولادة مركبة مستقلة ومثيرة للدهشة سُميت “دايناسفير”. 

دايناسفير قفزة هندسية عملاقة لتطوير فكرة العجلة الأحادية

ظهرت مركبة دايناسفير في صورة قفص معدني دوار عملاق، يشبه إلى حد كبير عجلة ضخمة انفصلت عن عربة يد عملاقة. وتصنف هذه المركبة هندسيًا ضمن فئة "العجلة الأحادية" (Monowheel)، وهي منظومة ميكانيكية يجلس فيها الركاب والمحرك بالكامل داخل المحيط الدائري لإطار فردي هائل الحجم. ولم تكن الفكرة وليدة العقد الثالث، بل تمتد جذورها تاريخيًا إلى منتصف القرن الـ 19، إلا أن معظم المحاولات السابقة كانت مجرد أدوات صغيرة تدار يدويًا بروافع ميكانيكية، أو أطواق معدنية صغيرة مزودة بمحركات بسيطة، في حين فكر بيرفيس بأبعاد أكبر بكثير متجاوزًا فكرة الدراجة أحادية العجلة الشخصية.

طموح هندسي لصناعة سيارة عائلية خارقة بأبعاد تكنولوجية غير مألوفة

لم يتوقف طموح الدكتور بيرفيس عند حدود تقديم نموذج اختباري استعراضي، بل أراد تحويل هذا الطوق العملاق إلى سيارة عائلية حقيقية قادرة على السير فوق الأسفلت وحمل ركاب متعددين بكفاءة عالية وتوصيلهم إلى وجهاتهم المختلفة على سرعات فائقة. 

واعتمد التصميم الهيكلي على جعل الجزء الداخلي يتحرك برميًا وميكانيكيًا على مسارات داخلية مرنة، بحيث يظل مقعد القيادة ومنصة الركاب ثابتين أفقياً طوال فترة دوران الإطار الخارجي حولهما، مما مثل تحديًا هندسيًا برمجًيا متطورًا في إدارة توازن القوى المركزية وتوزيع الأوزان لمنع انقلاب الكابينة الداخلية أثناء التسارع أو كبح الحركة فجأة.

رغم العبقرية الفذة التي ميزت المشروع، واجهت سيارة دايناسفير عقبات فيزيائية معقدة تتعلق بالتحكم والتوجيه الديناميكي؛ إذ إن غياب المحاور الجانبية والعجلات الأربع التقليدية جعل مناورة المنعطفات الحادة أمرًا صعبًا يتطلب إمالة الجسم البشري أو تعديل مركز الثقل الميكانيكي للمحرك ماديًا نحو اليمين أو اليسار لتوجه المركبة. 

بالإضافة إلى ذلك، واجه الركاب ظاهرة ميكانيكية تُعرف باسم "التأرجح الارتدادي" عند التوقف الفجائي، حيث تميل الكابينة الداخلية للدوران مع الإطار الخارجي بفعل الزخم الحراري قبل أن تستقر مجددًا، مما جعل التجربة تبدو غريبة ومخيفة لعامة المستهلكين وأدى في النهاية إلى بقاء المشروع قطعة تاريخية فريدة في سجلات الابتكارات الميكانيكية.

