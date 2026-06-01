وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا لم يتحقق السلام في الشمال فلا هدوء في بيروت

قال وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس إنه إذا لم يتحقق السلام في الشمال فلا يمكن تحقيق الهدوء في بيروت.

وأضاف كاتس – في تصريح نقلته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية :"وجهنا الجيش بقصف أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت " .

وتابع:" إذا لم يسود الهدوء في الشمال، فلن يسود الهدوء في بيروت... لن نسمح بوضع يُلحق الضرر بمجتمعاتنا ومواطنينا بينما يُحافظ على الهدوء في بيروت".

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بينامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أنه أصدر أوامره للجيش بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت