القبض على المتهم باستخدام أسدين بدون ترخيص بعروض ترفيهية في شرم الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتقديم عروض ترفيهية بإستخدام حيوانات مفترسة "بدون ترخيص" معرضاً حياته والمواطنين للخطر بجنوب سيناء.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورة (مقيم بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ) ، وبحوزته (الأسدين "المستخدمين فى العروض الترفيهية") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه "بدون ترخيص" بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم الأسدين لإحدى الجهات البيطرية المختصة.