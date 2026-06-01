خلافات على أرض زراعية.. القبض على مزارعين ضربا جارهما في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام جيرانه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة الرحمانية من (عامل "مصاب بجرح بالوجه" - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (مزارعان – مقيمان بذات الدائرة) لقيامها بالتعدى عليه بالضرب لخلافات بينهما حول الجيرة بالأرض الزراعية محدثان إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.