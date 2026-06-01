وزيرة الثقافة تبحث تحديات قطاع صناعة السينما مع وزير الصناعة

في إطار حرصها على دعم صناعة السينما المصرية وتعزيز الحوار مع مختلف الأطراف المعنية بها، تعقد الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، خلال الأيام المقبلة لقاءً مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بحضور المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، وعدد من الوجوه البارزة والفاعلة في مجال صناعة السينما.



ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي بدأت بها وزيرة الثقافة مع صناع السينما ونجومها خلال الفترة الماضية، كما أنه يعكس أيضا حرص الدولة على الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار الداعمة للصناعة.



من جهة أخرى يُعد اللقاء المرتقب نقاشًا تأسيسيًا غير مسبوق، كونه يجمع للمرة الأولى وزيرا الثقافة والصناعة وكذلك غرفة صناعة السينما على مائدة واحدة، بناءً على مبادرة من وزيرة الثقافة، بهدف توسيع نطاق الحوار وتعميق إدراك حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تسهم في تعزيز مكانة السينما المصرية ودورها الثقافي والاقتصادى أيضا، من خلال إشراك وزارة الصناعة في الحوار، بما يتيح عرض تلك التحديات بصورة مباشرة على وزارة الصناعة وكذلك غرفة صناعة السينما، وبحث سبل التعامل معها ووضع آليات عملية لدعم القطاع والنهوض به.