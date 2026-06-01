دعاء يوم الإثنين للصائم.. أفضل الأدعية المستحبة للرزق وصلاح الأحوال

يحرص دائما معظم المسلمين على صيام يوم الإثنين والإكثار من الدعاء والذكر فيه؛ اقتداءً بُسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما في الصيام من فضل عظيم وأجر كريم عند الله تعالى، ويحب عدد كبير من الصائمين ترديد دعاء يوم الإثنين للصائم، ويرغب في معرفة صيغ أفضل الأدعية المستجابة خلال ساعات الصيام، حيث يعد الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، من أجل طلب المغفرة والرحمة والرزق وتفريج الكرب وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية.

دعاء يوم الإثنين للصائم عند الإفطار

ويستحب للصائم أن يغتنم يومه بالدعاء والذكر والاستغفار، سائلًا الله القبول وحسن الخاتمة وتحقيق الأمنيات وكان دعاء الإفطار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا أفطر هو: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

ومن دعاء النبي عند الإفطار ويستحب أن يقوله الصائم ضمن دعاء الصائم يوم الإثنين "اللَّهمَّ لَكَ صُمتُ وعلَى رزقِكَ أفطَرتُ، فتَقبَّلْ منِّي، إنَّكَ أنتَ السَّميعُ العليمُ".

دعاء يوم الإثنين للصائم لطلب الرزق

اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تتقبل صيامي وقيامي ودعائي، وأن تغفر لي ذنوبي كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وافتح لي أبواب الخير والبركة، واصرف عني كل سوء ومكروه.

اللهم اجعل هذا اليوم بداية لكل خير، ونهاية لكل هم وحزن، وحقق لي ما أتمنى، وبارك لي في أهلي ومالي وعملي، وأكرمني بعفوك ورضاك والجنة بغير حساب.

اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واجعلني من المقبولين الفائزين برضاك.

دعاء الصائم قبل أذان المغرب

يردد الصائمون دائما قبل الإفطار أملاً في نيل القبول وتحقيق الأمنيات وتفريج الكروب وفي هذا الوقت الذي يرجى فيه استجابة الدعاء، حيث يرفع الصائم يديه متضرعًا إلى الله، راجيًا رحمته ومغفرته ومن أفضل الدعية الشاملة للصائم ما يلي:

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك».

«اللَّهمَّ إنَّكَ عفوٌّ كَريمُ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي».

«اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل».

«اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضًا لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأمِّن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ».

أدعية الصائم يوم الاثنين مكتوبة

ومن أفضل ما يقوله الإنسنا من صيغ أدعية الصائم يوم الاثنين هو أن يردد هذه الدعوات :

اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيراً لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُكَ نعيماً لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضا بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ، اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ.

اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحداً مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي.

اللهمَّ إني أسألك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسألك الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ.

اللهم إني أسألُكَ يا اللهُ الواحدُ الأحدُ الصمدُ، الذي لم يلدُ ولم يُولدُ، ولم يكن لهُ كُفُواً أحدٌ أن تغفرَ لي ذنوبي، إنك أنتَ الغفورُ الرحيمُ.