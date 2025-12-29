قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم في مصر
الأونروا: سكان غزة أجبروا على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار وخيام تفتقر لأدنى مقومات الأمان
الكرملين" يؤكد ضرورة سحب كييف لقواتها المسلحة من حدود دونباس الإدارية لوقف القتال
بعد الإعلان عن استشهاده.. من هو أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام؟
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في إنقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بمركز ديروط بأسيوط
تغييرات بالجملة.. تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا فى أمم إفريقيا رسميًا
دعاء يوم الإثنين للصائمين.. اغتنم ساعة الإجابة في طلب العفو والمغفرة
توقعات أسعار الذهب 2026 .. هتشتري ولا هتبيع؟ خبير يوضح
القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء يوم الإثنين للصائمين.. اغتنم ساعة الإجابة في طلب العفو والمغفرة

دعاء اليوم الإثنين للصائمين
دعاء اليوم الإثنين للصائمين
أحمد سعيد

يُعد يوم الإثنين من الأيام الصيام الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يحرص على صيامه واتبعه كثير من الصائمين من أجل اتباع هدي النبي، ويستحب للصائم أن يردد دعاء يوم الإثنين للصائمين خاصة أنه وقت إجابة الدعاء وأن يومي الإثنين والخميس تُعرض فيه الأعمال على الله عز وجل. 

ويُعد دعاء يوم الإثنين للصائمين من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، رجاء المغفرة وقبول الأعمال وتفريج الكرب، وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية التي يُستحب ترديدها.

دعاء يوم الإثنين للصائمين

  • اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • «اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له وزودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت».
  • «اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».
  • اللَّهمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسرَرتُ وما أعلنتُ، وما أسرَفتُ وما أنتَ أعلمُ بِهِ منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنتَ.
  • «اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي».
  • «اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».
  • اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق.
  • اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا.
  • رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.
  • اللَّهمَّ أعنِّي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسنِ عبادتِكَ.
  • اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ البُخْلِ، وأَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا -يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ- وأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ.

دعاء يوم الإثنين للصائمين عند سماع أذان المغرب

أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الدعاء عند سماع أذان المغرب، حيث روى السلف الصالح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الدعاء بهذه الكلمات عند سماع أذان المغرب: 

«اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي»، من الأدلة على دعاء عند سماع أذان المغربما ورد في سنن أبي داود، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ : «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي».

دعاء يوم الإثنين للصائمين عند الإفطار

يعد أفضل ما نقوله في دعاء يوم الإثنين للصائمين هو دعاء النبي عند الإفطار لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم. 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. 

وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

