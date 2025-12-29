قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
للمستهلكين| إعادة أو استبدال السلع خلال أسبوعين.. تعرف على الاستثناءات
طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيا
دعاء صلاة الفجر تاسع شهر رجب.. ردده واجعل بداية اليوم للرزق والبركة
اليمن في 2025.. عام التحولات الكبرى بين الحرب الإقليمية وتفكك الداخل
أعمال يبقى أثرها مع الإنسان إلى يوم القيامة
تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. شيخ الأزهر: تشدد لا يمت للإسلام بصلة
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
ديني

دعاء صلاة الفجر تاسع شهر رجب.. ردده واجعل بداية اليوم للرزق والبركة

دعاء الفجر تاسع شهر رجب
دعاء الفجر تاسع شهر رجب
أحمد سعيد

يحتاج المؤمن إلى الدعاء دائما في جميع أحواله خاصة أن الدعاء يمنح الإنسان مننا بداية موفقة ليومه، ولا أفضل من ذكر الله و دعاء صلاة الفجر تاسع شهر رجب عند الاستيقاظ، فقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أذكار وأدعية تُقال في الفجر والصباح، تحمل في معانيها خيري الدنيا والآخرة وفي السطور التالية نعرض أكثر صيغ دعاء الفجر للرزق المجربة.

دعاء صلاة الفجر تاسع شهر رجب للرزق

اللهم إن كان رزقي معلقًا في السماء فأنزله، وإن كان مدفونًا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فسهّل بلوغه، وإن كان قريبًا فيسّر أسبابه، وإن كان قليلًا فزدّه، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم لا قادر على منع ما وهبت، ولا معطٍ لما حجزت، ولا ينفع صاحب القوة قوته إلا بإذنك.

اللهم يا رب السماوات ويا رب العرش العظيم اقضِ عنا الدين، وامحُ عنا الفقر، واغمر حياتنا بفضلك.

يا كريم، يا غني، يا جواد، أنت الملجأ وإليك الدعاء، فاحفظني برحمتك.

اللهم اجعل مقري الجنة، وابعدني عن النار، وارزقني من الحلال الطيب، وزدني من العافية، واغمرني بمغفرتك.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم أن تجعل رزقي واسعًا مباركًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

دعاء الفجر للرزق في تاسع شهر رجب

ويستحب ترديد دعاء صلاة الفجر تاسع شهر رجب الرزق بعد انتهاء الفريضة وترديد الأدعية التي وردت عن السلف الصالح ومنها:

اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوء.

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمنون.

اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى والتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِني، وَعافِني، وَارْزُقْني.

اللَّهُمَّ يا مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنا على طاعَتِكَ.

أعوذ باللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِالأعداء.

اللَّهُمَّ إني أعوذ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالهَرَمِ، وَالبُخْلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحيَا وَالمَماتِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرّجالِ.

اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ".

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي، وَجَهْلي، وَإسْرَافِي في أمْرِي، ومَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جَدّي، وَهَزْلي، وَخَطَئي، وَعَمْدي، وَكُلُّ ذلكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ، وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ، وَما أعْلَنْتُ وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأنْتَ المُؤَخِّرُ، وأنْتَ على كل شئ قَدِيرٌ ".

اللَّهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ما عَمِلْتُ وَمِنْ شَرّ مَا لَمْ أعْمَلْ.

اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عافيتك، وَفَجْأةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سُخْطِكَ.

اللهم إني أعوذ بك مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالبُخْلِ، وَالهَمِّ وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاها، وَزَكِّها أنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاها، أنْتَ وَلِيُّها وَمَوْلاها.

اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا.

اللَّهُمَّ اهْدِني وَسَدّدْنِي، اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى وَالسَّداد.

