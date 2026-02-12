لوكمان يضيف الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في مرمى برشلونة بكأس ملك إسبانيا

نجح أديمولا لوكمان في تسجيل الهدف الثالث لفريق أتلتيكو مدريد في مرمى برشلونة لتصبح النتيجة 3-0 لأتلتيكو مدريد، في المباراة التي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل لوكمان الهدف في الدقيقة 32 من تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء في مرمى برشلونة

الهدف الأول والثاني

وسجل جارسيا حارس برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 7، وأضاف جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 14 من إنطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة، للمباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، يوم 3 مارس القادم على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل البرسا.

ويجمع نصف النهائي الآخر من بطولة كأس ملك إسبانيا بين فريقي ريال سوسيداد وأتلتيك بيلباو، وقد فاز الأول بالأمس خارج ملعب بهدف دون رد، على أنا تقام مباراة العودة يوم 4 مارس المقبل في ملعب أنويتا معقل سوسيداد.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: ناهويل مولينا - بوبيل - هانكو - روجيري.

خط الوسط: سيميوني - يورينتي - كوكي - أديمولا لوكمان.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جوليس كوندي - باو كوبارسي - إيريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - داني أولمو - مارك كاسادو.

خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - فيرمين لوبيز.