تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد اليوم في كأس ملك إسبانيا

يستعد فريق برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الخميس أمام أتلتيكو مدريد، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا.

ملعب ميتروبوليتانو يستضيف القمة

تقام المباراة على ملعب “ميتروبوليتانو”، معقل أتلتيكو مدريد، في إطار لقاء الذهاب من كأس ملك إسبانيا، حيث يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على الفريق المدريدي في واحدة من أبرز مواجهات البطولة هذا الموسم.

غيابات مؤثرة في صفوف برشلونة

يدخل برشلونة المباراة وسط عدة غيابات بسبب الإصابات، حيث تأكد غياب كل من رافينها، أندرياس كريستينسن، بيدري، جافي، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهاز الفني في ظل أهمية المواجهة وقوتها.

برشلونة يبحث عن الفوز قبل الإياب

يسعى برشلونة لمواصلة مشواره في البطولة والدفاع عن لقبه، إذ يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب الليلة، تمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها الشهر المقبل، خاصة في ظل صعوبة اللعب على ملعب أتلتيكو مدريد وأمام جماهيره.

أتلتيكو مدريد يسعى للثأر

على الجانب الآخر، يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بدوافع قوية، حيث يرغب في رد اعتباره أمام برشلونة بعد الخروج على يد الفريق الكتالوني في الموسم الماضي بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين، وهو ما يجعل اللقاء يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لسيميوني ولاعبيه.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: كوندي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، مارك بيرنال.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس



