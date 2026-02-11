مدرب برشلونة: مواجهة أتلتيكو صعبة.. وثقتي بفريقي كاملة

كشف هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن غياب ماركوس راشفورد عن مواجهة أتلتيكو مدريد غدًا الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب الإصابة.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "راشفورد تعرض لضربة في التدريبات ويشعر بالألم، لذلك سنحرص على رعايته. بالطبع ليست أخباراً جيدة، لكني أؤمن بقدرة فريقي على تجاوز الصعوبات، وهذه المواقف تساعد اللاعبين على النمو".

وأضاف المدرب الألماني: "أتلتيكو فريق قوي جدًا، شاهدت مباراتهم الأخيرة ضد بيتيس وأعجبت بأسلوبهم. تشولو سيموني يقوم بعمل رائع وأقدّر ما يقدمه الفريق".

وبخصوص حالة اللاعب رافينيا، أوضح فليك: "الوضع ليس مثاليًا، لكنه آلام عضلية طبيعية للاعب محترف يبذل مجهودًا كبيرًا. نحن نتابع حالته عن كثب لضمان دعمه وتأهيله بالشكل الصحيح".

واختتم فليك حديثه مؤكدًا أن مباراتي الذهاب والإياب ستكونان حاسمتين لتحديد المتأهل، مشددًا على أن هدف برشلونة هو الوصول إلى النهائي وتجاوز العقبات التي واجهها الفريق في الموسم الماضي.