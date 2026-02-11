قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
مدبولي: هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8.. قبل رمضان أم بعده؟
وزير الاتصالات يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل
قبل رمضان؟.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 رسميًا
ريفيان تكشف موعد طرح أحدث سيارة كهربائية

ريفيان
ريفيان
عزة عاطف

كشفت شركة ريفيان الأمريكية عن دخول طرازها المرتقب "R2" مرحلة الاختبارات النهائية والتحقق من التصنيع في مصنعها بولاية إلينوي، استعدادًا لإطلاقها الرسمي في النصف الأول من عام 2026. 

وتعتبر هذه السيارة هي الأهم في تاريخ الشركة الناشئة، حيث تتبع استراتيجية مشابهة لشركة تسلا عند إطلاق "موديل 3"، عبر تقديم سيارة SUV كهربائية مدمجة بأسعار في متناول شريحة أوسع من المستهلكين، مع الحفاظ على روح المغامرة والقدرات الوعرة التي اشتهرت بها العلامة.

خيارات المحركات والبطارية الجديدة 4695

تعتمد ريفيان R2 على منصة جديدة كليًا وأصغر حجمًا من طرازات R1، وستتوفر بثلاث خيارات من منظومات الدفع. 

تأتي النسخة الأساسية بمحرك واحد ودفع خلفي، تليها نسخة بمحركين ودفع كلي، وصولاً إلى الفئة الأعلى بثلاث محركات (واحد في الأمام واثنان في الخلف). 

وتستخدم السيارة خلايا بطارية LG Energy 4695 من الجيل التالي، والتي توفر كثافة طاقة أعلى، مما يسمح للنسخة طويلة المدى بقطع مسافة تزيد عن 483 كم (300 ميل) بالشحنة الواحدة، مع قدرة تسارع مذهلة من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 3 ثوانٍ للفئات العليا.

تأتي R2 بتصميم صندوقي عصري يحافظ على هوية ريفيان البصرية بطول يبلغ 185 بوصة، مما يجعلها منافسًا مباشرًا لسيارة تسلا موديل Y وهيونداي أيونيك 5. 

وتتميز المقصورة بتبسيط شديد مع شاشة مركزية ضخمة مقاس 15.6 بوصة، كما زودت السيارة بـ 11 كاميرا و5 رادارات لدعم أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة. 

ومن الإضافات المبتكرة إمكانية طي جميع المقاعد (بما في ذلك مقعد السائق والراكب الأمامي) بشكل مسطح تمامًا لتحويل السيارة إلى مساحة تخييم، بالإضافة إلى نافذة خلفية قابلة للفتح بالكامل لتسهيل نقل المعدات الطويلة.

الشحن السريع ومنفذ NACS الموحد

استجابةً لمتطلبات السوق، ستكون R2 أول سيارة من ريفيان تأتي بمنفذ شحن NACS (الخاص بتسلا) بشكل أصلي، مما يتيح لمالكيها الوصول المباشر إلى شبكة "Supercharger" الواسعة دون الحاجة لمحولات. 

وتدعم السيارة الشحن السريع بقدرة تتيح رفع طاقة البطارية من 10% إلى 80% في أقل من 30 دقيقة. كما ألمحت الشركة إلى ميزة الشحن الثنائي (Bidirectional Charging)، التي تسمح للسيارة بتزويد الأجهزة الكهربائية أو حتى المنازل بالطاقة عند انقطاع الكهرباء، مما يجعلها بطارية متنقلة عملاقة.

الأسعار المتوقعة وموعد التوفر في الأسواق

أكدت ريفيان أن السعر المستهدف للنسخة الأساسية سيبدأ من 45.000 دولار أمريكي (حوالي 169.000 ريال سعودي)، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 30.000 دولار عن طراز R1S الأكبر. 

ومن المتوقع أن تتراوح أسعار الفئات الأعلى بين 55.000 و65.000 دولار. وبدأت الشركة بالفعل في إنتاج النسخ الاختبارية (Validation Builds)، على أن يبدأ التسليم الفعلي للعملاء في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2026، مع خطط للتوسع العالمي لاحقًا لتصل الأسواق الشرق أوسطية في نهاية العام نفسه.

