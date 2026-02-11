ريفيان تكشف موعد طرح أحدث سيارة كهربائية

كشفت شركة ريفيان الأمريكية عن دخول طرازها المرتقب "R2" مرحلة الاختبارات النهائية والتحقق من التصنيع في مصنعها بولاية إلينوي، استعدادًا لإطلاقها الرسمي في النصف الأول من عام 2026.

وتعتبر هذه السيارة هي الأهم في تاريخ الشركة الناشئة، حيث تتبع استراتيجية مشابهة لشركة تسلا عند إطلاق "موديل 3"، عبر تقديم سيارة SUV كهربائية مدمجة بأسعار في متناول شريحة أوسع من المستهلكين، مع الحفاظ على روح المغامرة والقدرات الوعرة التي اشتهرت بها العلامة.

خيارات المحركات والبطارية الجديدة 4695

تعتمد ريفيان R2 على منصة جديدة كليًا وأصغر حجمًا من طرازات R1، وستتوفر بثلاث خيارات من منظومات الدفع.

تأتي النسخة الأساسية بمحرك واحد ودفع خلفي، تليها نسخة بمحركين ودفع كلي، وصولاً إلى الفئة الأعلى بثلاث محركات (واحد في الأمام واثنان في الخلف).

وتستخدم السيارة خلايا بطارية LG Energy 4695 من الجيل التالي، والتي توفر كثافة طاقة أعلى، مما يسمح للنسخة طويلة المدى بقطع مسافة تزيد عن 483 كم (300 ميل) بالشحنة الواحدة، مع قدرة تسارع مذهلة من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 3 ثوانٍ للفئات العليا.

تأتي R2 بتصميم صندوقي عصري يحافظ على هوية ريفيان البصرية بطول يبلغ 185 بوصة، مما يجعلها منافسًا مباشرًا لسيارة تسلا موديل Y وهيونداي أيونيك 5.

وتتميز المقصورة بتبسيط شديد مع شاشة مركزية ضخمة مقاس 15.6 بوصة، كما زودت السيارة بـ 11 كاميرا و5 رادارات لدعم أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة.

ومن الإضافات المبتكرة إمكانية طي جميع المقاعد (بما في ذلك مقعد السائق والراكب الأمامي) بشكل مسطح تمامًا لتحويل السيارة إلى مساحة تخييم، بالإضافة إلى نافذة خلفية قابلة للفتح بالكامل لتسهيل نقل المعدات الطويلة.

الشحن السريع ومنفذ NACS الموحد

استجابةً لمتطلبات السوق، ستكون R2 أول سيارة من ريفيان تأتي بمنفذ شحن NACS (الخاص بتسلا) بشكل أصلي، مما يتيح لمالكيها الوصول المباشر إلى شبكة "Supercharger" الواسعة دون الحاجة لمحولات.

وتدعم السيارة الشحن السريع بقدرة تتيح رفع طاقة البطارية من 10% إلى 80% في أقل من 30 دقيقة. كما ألمحت الشركة إلى ميزة الشحن الثنائي (Bidirectional Charging)، التي تسمح للسيارة بتزويد الأجهزة الكهربائية أو حتى المنازل بالطاقة عند انقطاع الكهرباء، مما يجعلها بطارية متنقلة عملاقة.

الأسعار المتوقعة وموعد التوفر في الأسواق

أكدت ريفيان أن السعر المستهدف للنسخة الأساسية سيبدأ من 45.000 دولار أمريكي (حوالي 169.000 ريال سعودي)، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 30.000 دولار عن طراز R1S الأكبر.

ومن المتوقع أن تتراوح أسعار الفئات الأعلى بين 55.000 و65.000 دولار. وبدأت الشركة بالفعل في إنتاج النسخ الاختبارية (Validation Builds)، على أن يبدأ التسليم الفعلي للعملاء في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2026، مع خطط للتوسع العالمي لاحقًا لتصل الأسواق الشرق أوسطية في نهاية العام نفسه.