رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين

أفادت درية عاطف، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القاهرة، بانتهاء الاجتماع غير العادي للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، والذي دعت إليه دولة فلسطين.

وأوضحت أن الاجتماع اختُتم بإصدار بيان ختامي تضمن عدداً من المواقف الواضحة بشأن التطورات الأخيرة.

وأكدت أن أبرز ما ورد في البيان هو الرفض الكامل لقرارات الحكومة الإسرائيلية التي صدرت قبل أيام، مشيرة إلى وجود إجماع عربي على هذا الرفض خلال الاجتماع.

وأوضحت "عاطف" في تصريحات مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيان الختامي شدد كذلك على الدعم الكامل لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي قرارات من شأنها تقويض تحقيق هذا الهدف.

وأشارت إلى أن مضامين البيان جاءت متسقة مع بيان سابق لجامعة الدول العربية صدر قبل يومين، عبّرت فيه الجامعة عن رفضها الكامل لقرارات الحكومة الإسرائيلية.