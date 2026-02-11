رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري يكرم ضابط وردية إنقاذ السفينة ستار

كرم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، القبطان أحمد عمر، ضابط الوردية الذي قام بعملية الإنقاذ على السفينة «ستار»، وذلك على هامش فعاليات ختام المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 15" بالإسكندرية.

وجاء التكريم تقديرا للموقف البطولي الذي قام به ضابط الوردية أحمد عمر وطاقم سفينته خلال رحلتهم البحرية في عرض البحر المتوسط، إذ نجحوا في إنقاذ "مهاجر" بعد تعرض مركب هجرة غير شرعية للغرق، وهو الحادث الذي أسفر عن مصرع نحو 50 شخصا آخرين كانوا على متن المركب المنكوب.

وأشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، خلال مراسم التكريم، بشجاعة ومهنية أحمد عمر وطاقم السفينة، مؤكدا أن ما قام به يعد نموذجاً مشرفاً لخريجي الأكاديمية العربية، ويعكس الالتزام الكامل بالمعاهدات الدولية والقيم الإنسانية التي تحكم العمل في قطاع الملاحة البحرية.

وأوضح رئيس الأكاديمية، أن تكريم البطل يبعث برسالة هامة حول دور العنصر البشري في منظومة النقل البحري، مشيراً إلى أن الأكاديمية تحرص دائماً على تكريم النماذج التي تساهم في إعلاء اسم مصر والوطن العربي في المحافل الدولية من خلال الانضباط والمسؤولية المهنية.

من جانبه، أعرب ضابط ثاني أحمد عمر عن تقديره لهذه اللفتة من جانب الأكاديمية العربية ورئيسها، مؤكداً أن ما قام به هو واجب تمليه عليه أخلاقيات مهنة الملاحة والقوانين البحرية الدولية التي تنص على ضرورة تقديم المساعدة لكل من يواجه خطراً في عرض البحر.