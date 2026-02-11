قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على رجل ونجله تعديا على منزل شقيقه في الدقهلية بسلاح أبيض
هاني حنا يبدأ مهامه برسائل حاسمة: شراكة كاملة مع البرلمان.. ومواجهة الشائعات بالشفافية
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري يكرم ضابط وردية إنقاذ السفينة ستار

تكريم ضابط وردية إنقاذ السفينة ستار
تكريم ضابط وردية إنقاذ السفينة ستار
نهلة الشربيني

كرم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، القبطان أحمد عمر، ضابط الوردية الذي قام بعملية الإنقاذ على السفينة «ستار»، وذلك على هامش فعاليات ختام المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 15" بالإسكندرية.

وجاء التكريم تقديرا للموقف البطولي الذي قام به  ضابط الوردية أحمد عمر وطاقم سفينته خلال رحلتهم البحرية في عرض البحر المتوسط، إذ نجحوا في إنقاذ "مهاجر" بعد تعرض مركب هجرة غير شرعية للغرق، وهو الحادث الذي أسفر عن مصرع نحو 50 شخصا آخرين كانوا على متن المركب المنكوب.

وأشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، خلال مراسم التكريم، بشجاعة ومهنية  أحمد عمر وطاقم السفينة، مؤكدا أن ما قام به يعد نموذجاً مشرفاً لخريجي الأكاديمية العربية، ويعكس الالتزام الكامل بالمعاهدات الدولية والقيم الإنسانية التي تحكم العمل في قطاع الملاحة البحرية.

وأوضح رئيس الأكاديمية، أن تكريم البطل يبعث برسالة هامة حول دور العنصر البشري في منظومة النقل البحري، مشيراً إلى أن الأكاديمية تحرص دائماً على تكريم النماذج التي تساهم في إعلاء اسم مصر والوطن العربي في المحافل الدولية من خلال الانضباط والمسؤولية المهنية.

من جانبه، أعرب ضابط ثاني أحمد عمر عن تقديره لهذه اللفتة من جانب الأكاديمية العربية ورئيسها، مؤكداً أن ما قام به هو واجب تمليه عليه أخلاقيات مهنة الملاحة والقوانين البحرية الدولية التي تنص على ضرورة تقديم المساعدة لكل من يواجه خطراً في عرض البحر.

الأكاديمية البحرية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري القبطان أحمد عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

ترشيحاتنا

ارخص شركة تنظيف بالرياض عمالة فلبينية شركة الأوائل كلين

أرخص شركة تنظيف بالرياض عمالة فلبينية شركة الأوائل كلين

الكبد

لازم تشتريه في طلبات رمضان.. مشروب رخيص يعزز صحة الكبد | اكتشفه

جمال شعبان

قلبي بيرفرف ومش قادر أخد نفسي.. جمال شعبان يكشف أسباب وعلاج أشهر مشاكل مضخة الحياة

بالصور

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد